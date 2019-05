Una tabacalera fue autorizada para vender cigarrillos electrónicos

Una tabacalera estadounidense fue autorizada a vender cigarrillos electrónicos en el país, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

La FDA concluyó que el Iqos (I Quit Ordinary Smokinges) que planea vender Philip Morris es "apropiado" para la protección de la salud pública, ya que produce "menos toxinas o menores niveles de las mismas toxinas" que los cigarrillos de combustión tradicionales, reportó Europa Press.

El organismo también autorizó a la empresa a comercializar tres tipos de recarga para el dispositivo, todos de su marca Marlboro. No obstante, los reguladores alertaron que, aunque se permita su venta en el país, no significa que sea un producto aprobado para la salud por la FDA, por lo que aquellos que no consuman tabaco deberían seguir sin hacerlo.

Si bien la autorización de esos sustitutos del cigarrillo tradicional "no significa que sean sanos", el "proceso de revisión certifica" que su comercialización "sea apropiada para la salud pública", aseguró el director de productos de tabaco de la FDA, Mitch Zeller.

La agencia gubernamental especificó asimismo que, aunque Philip Morris califique al Iqos como tabaco "calentado", el producto entra en la categoría de cigarrillo, por lo que cuenta con las mismas restricciones a la hora de anunciarse o venderse.

Las acciones de Philip Morris International, que minutos antes del anuncio de la FDA cotizaban a 85,25 dólares en la Bolsa de Nueva York, subieron un 2% tras conocerse la decisión de los reguladores, hasta los 87,1 dólares por título.