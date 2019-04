Se viralizan fotos de las "huellas" de Yeti publicadas por el ejército indio

Unas fotos de "huellas" del Yeti publicadas por el ejército indio provocaron el martes risas y escepticismo en las redes sociales.

"Por primera vez, una expedición de alta montaña localizó las misteriosas huellas de la mítica bestia 'Yeti'", tuitearon, aparentemente de la forma más seria del mundo, las fuerzas armadas del gigante del sur de Asia, publicando tres fotos de huellas en la nieve.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7