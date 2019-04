Detuvieron a policía porteño acusado de golpear a su ex mujer y quemarle la casa

La víctima es de la Bonaerense. Las cámaras registraron al agresor dentro del edificio cuando se desató el fuego

La noticia de la detención de su ex pareja disparó en Liliana sentimientos encontrados: “Tengo asombro y felicidad” porque “se hizo justicia cuando me parecía que no iba a pasar nada” y también “tristeza, porque es el padre de mi hijo y no es lindo saber que está preso”.

Liliana, de 40 años, es oficial de la Policía bonaerense y vive con su hijito de 3 en un departamento de 26 en 62 y 63. En realidad, allí vivían hasta hace poco más de un mes, cuando fue incendiado mientras ellos estaban en el hospital Italiano recibiendo atención por los golpes que les dieron un rato antes.

Por todos esos incidentes- las lesiones, amenazas y daños- imputaron a su ex pareja, C.J.M.V, un policía de la Ciudad de Buenos Aires que en las últimas horas fue detenido en la localidad bonaerense de Ezeiza por personal de la DDI La Plata encabezado por su jefe, el comisario inspector Néstor Muñoz.

Como informó oportunamente este diario, el caso sucedió el 2 de marzo pasado, cuando Liliana estaba en su departamento junto a una amiga y llegó C.J.M.V. que tenía horario de visita. Por episodios previos, que motivaron a una orden de restricción de acercamiento, la mujer no permitía que su ex entrara en la casa, pero como esta vez había una “testigo” y el policía se mostró “normal”, Liliana lo dejó pasar. El hombre se fue con el niño al Parque Castelli, momento que la dueña de casa aprovechó para aclararle a la conocida quién era él y cómo había sido la turbulenta relación entre ellos. También mencionó que desde hacía dos meses se veía con un muchacho.

Lo que Liliana no imaginó es que su ex había dejado su teléfono grabando aquella charla y que a su regreso, cuando la visita ya no estaba, se lo haría saber. Primero pidió permiso para ir al baño y la atacó enseguida por sorpresa, mientras le reprochaba que le era “infiel” con su nuevo novio, a pesar de que ya estaban separados desde hace más de un año.

Sin soltarla, la arrastró por el piso y la golpeó en el rostro. También a su hijo, que trató de defenderla. Le arrancó el pelo de a mechones con la mano y se lo cortó luego con una tijera mientras la amenazaba de muerte, intentando asfixiarla.

Liliana pensó que no saldría viva, pero en un instante de descuido de su atacante ella logró liberarse y pedir auxilio. La escucharon los vecinos y uno de ellos le contestó. Entonces C.J.M.V. “se asustó” y escapó de la escena, no sin antes robar el celular de su ex y dejarla encerrada. Mientras la mujer y el pequeño recibían asistencia en el hospital Italiano, un incendio se desataba en el departamento de la calle 26. “Las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad de ese domicilio confirmaron todas las sospechas”, dijo un pesquisa, ya que en ellas se vio al policía porteño en el edificio en el momento del siniestro. Las declaraciones de los vecinos también lo ubicaron en la escena. Y la propia Liliana confirmó que su ex había amenazado con prenderle fuego la vivienda mientras la golpeaba.

El informe de la Dirección de Bomberos “fue contundente en cuanto al origen del incendio, determinando que había sido intencional y se originó en una cajonera de madera del dormitorio con alguna sustancia de combustión rápida”, aseguró el pesquisa. Por si todo eso fuera poco, cuando llegaron los rescatistas encontraron “la puerta de ingreso violentada”. El acusado será indagado por “amenazas, incendio o estrago doloso, lesiones doblemente agravadas, violencia de género, robo y desobediencia”. Es que después de este incidente “siguió insultándome a través de distintos perfiles de Facebook que iba creando a medida que yo los bloqueaba”, concluyó Liliana.