Un gremialista dijo que lo capturaron “polichorros”

| Publicado en Edición Impresa

Roberto Alvarez (62) es un horticultor del barrio platense de El Peligro, es el titular de la regional La Plata del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA) y en los últimos años, además, padeció varios casos de inseguridad, en algunos casos muy violentos.

El último de ellos se produjo en la madrugada del domingo pasado, cuando a un kilómetro de la ruta 36, en el límite entre La Plata y Berazategui, pero en jurisdicción de nuestra ciudad Alvarez iba en su camioneta Ford Ranger y “seis tipos que estaban vestidos de negro y con gorrita policial, me cruzaron tres autos para secuestrarme, golpearme y asaltarme”, según expuso ayer ante EL DIA.

De inmediato recordó que “estaban armados hasta los dientes y entre ellos se comunicaban con handies”.

“QUERÍAN CORTARME UN DEDO”

Todavía angustiado por la odisea que padeció durante dos horas, estando de rehén de la banda en su propia camioneta, reveló cómo fueron esos azarosos momentos.

“Ni bien me interceptaron me pidieron que me quedara quieto y me advirtieron que iban a secuestrarme. Cuatro se subieron a mi camioneta y otros dos nos siguieron desde un auto”, recordó.

Pero enseguida fue blanco de la violencia de los captores. Al respecto, señaló que “de entrada me dieron un culatazo en la cabeza y dos trompadas en el hígado, y, dentro del vehículo, querían cortarme un dedo porque no me salía el anillo que finalmente pudieron robarme”.

La banda sustrajo, además, 30.000 pesos, la camioneta, credenciales del sindicato y un maletín con documentación, detalló Álvarez. Según figura en la denuncia, al cabo de dos horas lo tiraron de la camioneta: “Caí en la zanja de un campo de El Peligro. Estuve media hora tirado y me salvó un peluquero de Brandsen, que pasó en su vehículo por el lugar y luego avisó a la Policía”, explicó.

Alvarez sostuvo después que “estando ese mismo día de regreso en su casa de Abasto, “pasaron los mismos delincuentes en mi camioneta y en sus autos.

Avisé al 911 y cuando llegó un patrullero, un policía no creyó en lo que le dije”.

“Nos están robando todos los días en El Peligro, en ruta 36 y en la entrada a ruta 2 hasta casi la rotonda de Abasto”, concluyó.