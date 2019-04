Conmueve al barrio El Rincón la historia de dos hermanos que habrían sido abusados

Dos terribles casos de abuso sexual de los que habrían sido víctimas un nene de 5 años y su hermanita de 4, el primero hace 20 días y el otro en diciembre último, mantienen en vilo a las familias de estos niños, pero también a los vecinos del barrio El Rincón, en Villa Elisa.

Es que “todavía no surgieron novedades importantes en la investigación y los responsables no fueron detenidos”, informó a este diario Johana (29), que vive en esa zona y es pariente de los hermanitos.

El nene habría sido violado hace 20 días, a consecuencia de lo cual “contrajo una enfermedad infecciosa”, dijo la familiar.

Fue su madre, de 30 años, quien lo llevó al hospital San Roque de Gonnet, donde los médicos detectaron signos del presunto abuso.

En aquel momento, según Johana, “se nos dijo que iba a ser necesario que tomaran muestras de sangre de distintos integrantes de la familia” porque las sospechas más firme apuntaban a ese entorno. Sin embargo, “todavía no ordenaron los estudios”, denunció la familiar del niño.

Con respecto a la enfermedad que contrajo el pequeño -de la que no trascendieron detalles- contó Johana que ordenaron someterlo “a un tratamiento en base a inyecciones y remedios”, además de permanecer internado 10 días en el hospital.

TRAUMA Y MUDANZA

Después de evaluar al menor, la asistente social que intervino en este tremendo caso le aconsejó a la madre “que se mudara de barrio”, según la pariente, ya que el nene le comentó “que no quiere seguir viviendo en su casa y, sobre todo no quiere estar en el fondo”.

“Por eso tenemos sospechas de que pudo haber sido violado ahí” especuló Johana. Esta mujer, igual que otros frentistas de la zona, barajan muchas posibilidades, en función de los rumores que circularon después del ataque.

Una de esas versiones apunta a dos familiares directos del nene, de entre 15 y 18 años, que salieron recientemente de un instituto de menores y en cuya casa del mismo barrio durmió el chiquito durante toda una semana.

Más allá de las sospechas, no hay imputados directos. Y es lo que piden los allegados a los niños: “Esto puede seguir demorándose”, se quejó Johana en una charla que mantuvo con EL DIA.

Por lo pronto, “la madre (del menor) ya decidió mudarse y es muy probable que se vaya a vivir a Florencio Varela.

Según describieron distintas personas que están interiorizadas con la situación, es de vulnerabilidad extrema: la mujer “tiene cinco hijos de entre 4 y 11 años”, comentaron.

EL CASO DE LA HERMANITA

Con respecto al otro caso, tuvo a como víctima a la hermanita del nene, que tiene apenas 4 años.

“Sufrió tocamientos en diciembre pasado y hay quienes acusan de eso al padrastro”, aseguró la pariente, aunque, de nuevo, la denuncia no avanzó mucho más.

“Sabemos que la madre hizo la denuncia policial por el caso del nene, pero tenemos dudas de que lo mismo haya pasado con el otro hecho”, remataron en el barrio, que reclaman que ambas historias se investiguen.

Bronca

Familiares y vecinos de los dos hermanitos que habrían sido abusados sexualmente no ocultan su indignación por la situación. Pero además no entienden por qué todavía no hay ningún detenido en el marco de la investigación por esos episodios. Analizan movilizarse.