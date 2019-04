Investigan un caso de abuso sexual en un boliche contra una chica de 16 años

El apuntado es un joven de 18 años que se cruzó con la adolescente durante la madrugada del domingo, en un local situado en Abasto

| Publicado en Edición Impresa

La noche era entre amigos, con música y tragos en el boliche El Pinar, situado en la localidad de Abasto. Durante la madrugada, entre centenares de jóvenes estaba la adolescente de 16 años divirtiéndose hasta que, según denunció más tarde, apareció en la pista un chico de 18 y todo terminó mal, con lo que presentó ante la Policía como una violación ocurrida en una zona apartada, detrás de los baños.

Según informó la Policía, la actuación derivó de la intervención de una patrulla ante un pedido de auxilio efectuado a través del 911, desde el interior de la disco. Una fuente del caso le contó a este diario que alrededor de las 7.15 de ayer, un joven que es amigo de la chica pidió la presencia policial al ver que su amiga estaba siendo víctima de una agresión sexual y era retenida por otro muchacho.

Concretamente, denunció que el desconocido la tenía tomada con una mano y metía la otra por debajo de la ropa.

Una vez que se presentaron los policías la chica realizó un relato de toda la secuencia en la que aparece involucrado el muchacho con un delito grave contra la integridad sexual.

“La menor relató que en horas de la madrugada, cuando estaba en El Pinar junto a sus amigos bailando y tomando, en un momento se queda sola y se le acerca un joven de 18 años aproximadamente, al que no conocía y con el cuál bailó y bebió alcohol”, apuntó una fuente de la investigación. El pesquisa apuntó luego que, según lo que relató la chica “en esa situación, este sujeto la tomó de la mano y la llevó hacia la zona de los baños -en la parte posterior del boliche-, donde no había gente. Dijo que allí le bajó el pantalón, mientras ella le decía que no hiciera eso él la accedió carnalmente”.

Siempre según ese relato, tras el ataque, ambos volvieron a la pista y ella seguía sin poder liberarse de quien fue presentado como agresor.

La Policía se presentó en El Pinar a las 7.15, tras un llamado al 911

“Al salir de este lugar, ambos regresaron al boliche porque este sujeto no la soltaba de la mano. Incluso, dijo que en un momento comenzó a manosearla por debajo de la ropa. En ese momento, ya con mucha gente alrededor, un amigo observó la situación y llamó al 911”, relató el investigador.

El llamado activó la alarma en la comisaría séptima de Abasto que envió una patrulla al boliche situado en 32 y 216, una centro de diversión que atrae a juventud de la colectividad boliviana.

Por caso, según los datos aportados por las fuentes policiales y judiciales consultadas ayer, la menor que denunció la agresión pertenece a una familia de esa nacionalidad. También, el joven denunciado.

Ante el relato que recibieron en El Pinar, los policías arrestaron al joven y dieron inicio al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. Inicialmente, ambos fueron trasladados a la comisaría séptima, con jurisdicción en Abasto.

En el caso ahora intervienen la fiscalía penal en turno (UFI Nº 5), a cargo del fiscal Juan Menucci y la Dirección de Investigaciones de La Plata (DDI) de la Policía Provincial, con su gabinete especializado en delitos sexuales.

Según las fuentes consultadas por este diario, el acusado recobró su libertad y aún no está imputado por la comisión de un delito, ya que tras el paso por la comisaría y la DDI la menor, acompañada de su madre, “no instó la acción penal”, lo cual determinará el cierre de la investigación tal como se inició, con la denuncia de la menor.

Para dar ese paso, el fiscal Menucci espera los resultados de los exámenes médicos que se le realizaron a la denunciante. A la vez, policías y funcionarios judiciales trabajaban sobre el relato de la menor, que a lo largo de la jornada registró algunos contrapuntos con datos que indicaban algún tipo de relación previa con el acusado, una salida nocturna sin dar aviso en su casa y consumo de alcohol dentro de la disco.

La fuente policial informó en este sentido que el estudio detectó “lesiones en la zona genital, pero no se pudo establecer la fecha de producción”, se indicó.