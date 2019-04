Lo golpearon entre dos, está internado y perdió la memoria

Ocurrió de madrugada, a la salida de un boliche céntrico. La víctima tiene 25 años y su madre aseguró que, a más de una semana del hecho, “todavía no se ubica en tiempo y espacio”

Miriam Lucente (43) salió al hall del quinto piso del Instituto del Diagnóstico, en 62 entre 2 y 3, con un pedido de disculpas por la ausencia de su hijo. “Perdón que Mauro no pueda estar. No está en tiempo y espacio como para hablar”, aseguró.

Internado desde la madrugada del sábado 30 de marzo, primero en el hospital San Roque y luego trasladado a la clínica mencionada, el joven de 25 años se recupera de una golpiza.

A Miriam el rostro se le ve cansado. Debe permanecer gran parte del tiempo al lado de su hijo porque “a veces pierde noción de dónde está y se quiere escapar”, explicó.

Todo lo que sabe del hecho que dejó al muchacho dos días en terapia intermedia fue aportado por testigos del mismo y por lo que le contaron los amigos de Mauro.

Según explicó la mujer a este diario, “no es un chico que salga mucho, porque le gusta ir hacer actividad física a la mañana y además trabaja en el Mercado Regional”.

Sin embargo, esa noche de viernes fue a bailar junto a un grupo de amigos. Después de dar algunas vueltas, decidieron terminar la velada en Mute, un bar ubicado en 13 entre 46 y 47.

Siempre según lo expuesto por Miriam, cerca de las cuatro de la madrugada “les dijo que se quería ir, pero le insistieron para que se quedara un poco más”, sostuvo.

Finalmente, salieron del boliche cerca de las 7. La calle estaba todavía oscura, pero cuando se acercó a la esquina de 13 y 46, Mauro identificó a uno de sus compañeros en el medio de una pelea.

Entonces “lo fue a separar”. En esos escasos metros que lo separaban de la trifulca, un desconocido “apareció por detrás y le pegó una trompada que lo tumbó”, aseguró Miriam. Como el golpe lo tomó por sorpresa, lo dejó sin ningún tipo de defensa y cayó pesadamente al suelo, semi inconsciente.

Esa circunstancia, conforme indicó la madre de la víctima, fue aprovechada por otro individuo, que se acercó y “le pateó la cabeza”, manifestó. Tras ese último impacto, Mauro tuvo algunas convulsiones, hasta quedar desvanecido en el medio de la vereda.

CORRIDAS Y DESESPERACIÓN

Quienes estaban con él y observaron lo sucedido, llamaron con rapidez a una ambulancia. En pocos minutos arribó al lugar un móvil del SAME y, tras asistirlo, lo derivó al sanatorio de Gonnet.

Entre tanto, otro de los implicados en la gresca llamó a la novia de Mauro, que vive con él en un departamento emplazado en la parte trasera de la casa de la madre de éste. Ella -que sale con el joven desde que tenían 15 años- fue la encargada de avisarle a Miriam.

“La médica nos dijo que no puede estar solo y nos preguntó con quién va a vivir cuando esté mejor”

Miriam Lucente, Madre de la Víctima

“Primero me dijo que había tenido un accidente, pero que estaba bien y que lo llevaron al San Roque. Nosotros vivimos en el camino a Magdalena, en la otra punta. Cuando me avisaron tardé un montón en llegar, fue una desesperación terrible”, afirmó.

Durante las dos primeras jornadas en las que estuvo internado, el temor se apoderó de la mujer. Es que, según refirió a EL DIA, “la única reacción que tenía cuando lo movías era abrir y cerrar los ojos. Nada más que eso”.

El lunes 1 de abril despertó. Miriam estaba a su lado y él la reconoció, aunque “todavía no se ubicaba en tiempo y espacio”, algo que le sigue ocurriendo a casi diez días del incidente. De hecho, del episodio “no recuerda nada y muchas veces divaga. Ayer (por el sábado) no me reconocía”, añadió.

Mauro tiene que estar acompañándolo las 24 horas porque cree que está atrapado y se quiere escapar del cuarto. En ese marco, su mamá señaló que “lo pusimos en una habitación con rejas porque su vida corre peligro y ahora está sedado”.

“El panorama es terrible”, lamentó.

Los médicos que lo atendieron le informaron a su familia que, a causa de la agresión, sufrió “una fractura de cráneo con hemorragia cerebral traumática”.

“No sabemos cómo va a quedar. La médica nos preguntó con quién va a vivir, porque dijo que cuando esté mejor no puede estar solo”, indicó la madre del damnificado.

“LESIONES GRAVES”

La denuncia fue radicada en la Dirección de Investigaciones de La Plata (DDI) y la causa, caratulada como “lesiones graves”, quedó en la UFI Nº 8, a cargo del fiscal Hugo Tesón.Sus amigos ya declararon.

Fuentes de la investigación revelaron que “ya se realizó un relevamiento de las cámaras de la zona y se tomó declaración testimonial a los testigos presenciales del hecho”.

A partir de esa información recabada, “se identificó a los presuntos culpables”, agregaron.