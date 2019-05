En Los Hornos, un audaz golpe a un centro de pagos con 320 mil pesos como botín

Barretearon la puerta para ingresar y abrieron la caja fuerte del local. Se llevaron el dinero, una notebook y una fotocopiadora

Desconocidos llevaron a cabo en la madrugada del domingo último un osado escruche en local dedicado a cobro de facturas e impuestos de Los Hornos, donde además funciona un kiosco y centro de fotocopiado.

Héctor (54), el propietario del comercio de 63 entre 139 y 140, le dijo a EL DIA que en total los delincuentes se hicieron con 320 mil pesos, entre la suma que le sustrajeron a él y lo que corresponde a la empresa de pagos de servicios. Según la reconstrucción de los peritos, la caja fuerte de donde se robaron la mayor parte del dinero “no fue forzada”.

Además, según el damnificado, los ladrones sabían con exactitud por qué lugar entrar al local y la ubicación de las cosas.

El robo fue advertido por un automovilista, que intentó guardar el auto en la cochera que funciona en el mismo edificio en el que está emplazado el negocio.

El portón de ingreso estaba semiabierto y la cerradura tenía claras muestras de haber sido violentada.

Esa primera abertura conecta a un pasillo por el que se accede al estacionamiento. A pocos metros de ese sector hay otra puerta -que fue barreteada- que da a la parte trasera del comercio. Es la que utilizan el personal de la empresa de caudales y allí se ubicaba la caja fuerte.

Para Héctor, “quienes se hayan metido por acá debían conocer de antemano que existía esta parte y también cómo entrar”. Asimismo, añadió, “tenían las dos llaves que se necesitan de manera independiente para abrir la caja. Con una sola no se puede, porque posee un sistema de doble cerradura y no le dejaron ni una muesca, no está falseada, nada”.

De ese lugar se llevaron 260 mil pesos que pertenecían a RIPSA, la compañía de cobros. Luego se dedicaron a revisar “los recovecos” en los cuales Héctor guardaba algo de efectivo y atacaron la registradora del kiosco para sustraer el cambio que había. Tras el trabajo de peritaje, se concluyó que los ladrones utilizaron guantes de látex.

“Es raro todo. Se llevaron la fotocopiadora, que está valuada en unos 40 mil pesos, la notebook y un poco de mercadería. Pero dejaron la PC, el microondas y otras cosas de valor”, detalló.

Por otro lado, contó que “antes nosotros teníamos dos copias de cada llave. Ahora toda la plata que viene del cobro de impuestos la depositamos por un buzón y un día determinado la vienen a retirar”.

Las características del golpe (en particular el pleno conocimiento del kiosco) del que fue víctima lo hacen sospechar de un individuo en particular, que trabajó con él tiempo atrás. “Puntualmente, tenía guardado en ciertos sectores dinero que se llevaron”, refirió.

“No tenemos cámaras en el barrio, a pesar de que está la escuela (Nº21) enfrente y yo no quise poner alarma porque nunca nos pasó nada. Ahora, voy a tener que replantearme todo eso y si vuelvo a abrir o cierro”, lamentó.