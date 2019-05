Alertan por una tormenta solar que impactaría contra la Tierra

| Publicado en Edición Impresa

El Centro de Predicción del Clima Espacial, adscripta a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, emitió un alerta explicando que una tormenta solar impactará contra la Tierra.

La alerta se publicó después de que el pasado 10 de mayo los expertos localizaran una serie de tres eyecciones coronales de masa (CME por sus siglas en inglés) que anticipaban la tormenta solar que tendrá lugar entre hoy y mañana.

También la Agencia Espacial Europea (ESA) confirmó la tormenta solar tanto a través de las redes sociales como de su página web.

Los expertos explicaron que el Sol tiene ciclos de 11 años en los que se dan mínimos y máximos de actividad. En este momento nos encontramos en un mínimo solar, situación que se prevé que cambie en 2024, cuando nuestra estrella llegue a un máximo, produciéndose un aumento de manchas solares.

“Pero que sea un mínimo no significa que el Sol esté parado -apuntó el astrofísico Javier Rodríguez Pacheco- en periodo de mínimos hay un porcentaje menor de este tipo de sucesos, pero eso no significa que no ocurran”.

Lo cierto es que los investigadores vieron el pasado 10 de mayo cómo los filamentos solares -que se forman en bucles magnéticos que mantienen masas de gas denso y relativamente frío suspendidas por encima de la superficie del Sol- colapsaron, un suceso que ocurre cuando el campo magnético cercano se vuelve inestable. Las explosiones resultantes, que ocurren a menudo lejos de las regiones observadas, se llaman llamaradas de Hyder.

Tras esa llamarada, las partículas con una intensa carga magnética procedente de la gigantesca llamarada solar salen despedidas al espacio y pueden chocar contra la Tierra. Sin embargo, la mayoría de las veces, nuestro campo magnético actúa de escudo protector, deformándose y provocando impresionantes auroras boreales.

Los sucesos extremos de este tipo pueden atravesar el campo magnético y dañar los sistemas eléctricos y de radio, como ocurrió en 1989 en Canadá, donde Quebec se quedó sin luz durante un día.