Los K buscan a Massa y le ofrecerían la Gobernación

| Publicado en Edición Impresa

El rumor está fuertemente instalado en la política bonaerense. Y da cuenta de la oferta que le estaría haciendo llegar el kirchnerismo a Sergio Massa para sumarlo a la “unidad” del peronismo que pregona Cristina Kirchner. Tanto en fuentes del PJ como del massismo, se dice por estas horas que la propuesta es que se ponga el traje de candidato a gobernador bonaerense de ese armado amplio.

Pero Massa anoche en una entrevista reiteró su aspiración de llegar a la Rosada y de seguir en el peronismo de Alternativa Federal.

Cuentan que un calificado operador K fue quien acercó el ofrecimiento a Massa. Concretamente, un diputado nacional de fuerte predicamento en el entorno de la ex presidenta.

El caso es que, de concretarse, el eventual acuerdo modificaría fuertemente el tablero provincial y nacional. De aceptar Massa, Alternativa Federal se quedaría sin uno de sus alfiles a nivel nacional. Pero además, implicaría un brusco giro en la estrategia cristinista que parecía orientada a impulsar a Axel Kicillof como contrincante de María Eugenia Vidal.

Cerca de Massa niegan la posibilidad de ese acuerdo, pero su tropa aparece fuertemente dividida entre aquellos que buscan un lugar bajo el paraguas de Cristina y los que prefieren ensayar el camino de la tercera vía entre los K y Cambiemos.

Dirigentes cercanos a Roberto Lavagna -competidor de Massa en Alternativa-, salieron a referirse al tema. Uno de sus armadores en la Provincia, Alejandro “Topo” Rodríguez, afirmó que referentes del PJ bonaerense “dicen que Massa ya acordó con la gente de Cristina”.

“Todo el mundo habla del acuerdo entre Massa y el kirchnerismo, habrá que ver si es cierto o no, y eventualmente como lo interpretarán los millones de argentinos y argentinas que buscan un punto de encuentro para salir de la grieta”, señaló.

La visita que el martes hizo la ex presidenta a la sede del PJ nacional, después de 16 años, acrecentó los rumores sobre el acercamiento de Massa a sus filas, ya que el tema fue parte de lo hablado con la Mesa de Acción Política del PJ.

Desde entonces, referentes del Frente Renovador en la Cámara de Diputados y hasta el propio Massa buscaron acallar los rumores asegurando que la precandidatura a presidente del hombre de Tigre por Alternativa Federal sigue en pie.

“Cristina, en la reunión del PJ, planteó que el objetivo es terminar de llevar a Massa al kirchnerismo y hacer una coalición o un acuerdo electoral con Unidad Ciudadana”, sostuvo Rodríguez.

De hecho, ayer, Alberto Fernández reiteró ese deseo. “En la foto final de la unidad Sergio falta, porque cuando la gente lo reclama es porque percibe que tiene un caudal de votos propios, y que no percibe en Roberto Lavagna o en Juan Manuel Urtubey”, sostuvo. Y acotó: “Hasta que no lo consiga no voy a parar”.

También hubo reacciones en el PJ bonaerense. Ayer se produjo un encuentro de intendentes en Merlo, donde uno de los temas de análisis fue la posible llegada de Massa al espacio.

La idea de los alcaldes peronistas es “crear una comisión” para “lograr acordar una propuesta consensuada” en torno de la Gobernación, luego presentársela a la ex presidenta y negociar la estrategia y el armado de las diferentes listas a legisladores provinciales y nacionales.

Los intendentes quieren poner un nombre propio al tope de la lista para la Gobernación. Ya resisten a Kicillof y una llegada de Massa complicaría aún más esos deseos.