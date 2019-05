Schiaretti: "Impulso a Alternativa Federal porque creo que no es buena la grieta"

El reelecto gobernador de Córdoba, el peronista Juan Schiaretti, reafirmó hoy que no aspira a la candidatura presidencial, al sostener que los cordobeses lo eligieron para seguir gobernando la provincia, y que ese es su principal compromiso, pero que en el marco nacional aporta ideas para construir una “alternativa electoral a la grieta” dentro del peronismo federal.

“Los cordobeses me eligieron para que siga gobernando Córdoba con el mayor porcentaje de la historia” de la provincia, manifestó Schiaretti a la emisora local Cadena 3, y destacó que va a “honrar” con su trabajo esa confianza, por lo tanto consideró que “hacer otras especulaciones no corresponden”, dijo, consultado sobre una eventual candidatura presidencial por el peronismo federal.

No obstante, recalcó que pertenece a Alternativa Federal y en ese espacio se está tratando de construir un frente plural electoral para “ofrecerle a los argentinos como opción a los que expresa el gobierno nacional de Cambiemos y el kirchnerismo, con Unidad Ciudadana”, asociando a sectores como el GEN, de Margarita Stolbizer; el radicalismo que no está en Cambiemos y el socialismo alineado con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.

“Si yo creyera que no hace falta otra opción diferente a lo que expresa la grieta no estaría impulsando Alternativa Federal. La impulso porque creo que no es buena la grieta, por lo tanto el país necesita de una tercera alternativa”, remarcó. Consideró también que “todavía es temprano” para decir cuál es el mecanismo para definir el candidato presidencial, y que eso se resolverá en el momento oportuno.

"Como ganamos bien en Córdoba parece que fuera la nueva estrella. Yo no soy el dueño de Alternativa Federal, ni el macho alfa, porque no hay macho alfa. Soy el gobernador de Córdoba que voy a aportar mis ideas” , aseveró el principal referente de la coalición Hacemos por Córdoba, que tiene como eje conductor al Partido Justicialista (PJ).

“La grieta puede servir para ganar elecciones, pero no para gobernar. Córdoba votó el domingo la moderación, que es una de las características de los cordobeses", dijo, y mencionó en ese mismo sentido las elecciones de Neuquén, Río Negro, San Juan y Entre Ríos. “Votar la moderación es salir de la grieta. El querer conseguir el voto hablando mal del otro, eso nos hace daño”, sostuvo el mandatario reelecto por amplio margen en las elecciones del pasado domingo en Córdoba.

Al ser consultado si es amigo del presidente Mauricio Macri, el mandatario respondió que solo tiene una “buena relación institucional y de confianza. No tenemos una amistad de frecuentarnos, y no somos amigos”, insistió.