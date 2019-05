Mauro Zárate salió a defenderse después de la lluvia de críticas y reproches de los hinchas, dirigentes y ex jugadores de Vélez



Los gestos de Mauro Zárate tras el éxito de Boca sobre Vélez, la forma de festejar su gol en la serie de los penales, y los posteriores testimonios, generaron un sin fin de críticas y reproches por parte del Mundo Vélez, que no tardaron en ocupar los medios y las redes sociales a “destrozar” al delantero.

Y mientras la “guerra mediática” va sumando nuevos capítulos, ayer se conocieron algunas declaraciones de Mauro Zárate, quien salió a defenderse luego del malestar que expresaron hinchas, jugadores y dirigentes de Vélez por su actitud y declaraciones en el choque de anteanoche.

“Lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido”, señaló Zárate en un mensaje que envió al programa radiofónico “Perros de la calle” de FM Metro para que fuese leído al aire. “Después de jugar siempre gratis, de volver para pelear el descenso cuando nadie quería volver y yo llamaba a todos uno por uno para regresar. Aparte de dejar 28 millones de dólares con mis ventas”, agregó Zárate en su mensaje.

De esta manera, Zárate respondió a las críticas que recibió por su desempeño y declaraciones en La Bombonera. El domingo pasado fue abucheado por los hinchas en el José Amalfitani y lo acusaron de “traidor” por haber firmado contrato con Boca.

Y tras el partido del jueves, Zárate había dicho que “Pasó el equipo grande”, lo que generó un amplio abanico de repudios de los hinchas del “Fortín”.

lo “bancó” el plantel

Sus compañeros, mientras tanto, salieron a respaldarlo. Y algunos de ellos no escatimaron conceptos para “bancarlo”. El Pipa Benedetto expresó que “Mauro está disfrutando de estar en un equipo grande”.

Julio Buffarini, por su parte, también dijo lo suyo: “Fue un fin de semana complicado, por como lo vivió Mauro. Lo acompañamos siempre”.

También el uruguayo Nahitán Nández: “Le dimos mucha confianza a Mauro en la semana. Es un tipo duro”.

También se sumó a esta “guerra mediática” el ex defensor de Vélez, Sebastián Domínguez, quien no se detuvo en el festejo de Zárate, en la actuación del árbitro, Fernando Espinoza.

“Es el peor juez del fútbol argentino, lejos. Lo dije como jugador, lo sostengo como espectador. Además, la soberbia y la prepotencia no lo ayudan”, señaló Domínguez, quien consideró que Zárate está “dolido” por los ataques que sufrió por parte de los hinchas de Vélez. “Él tomó una decisión como profesional, no como hincha”, agregó.