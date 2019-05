Tensión en Gómez: evacuaron una escuela primaria por una pérdida de gas

Las autoridades tuvieron que suspender las clases y trasladaron a los chiquitos a un club cercano

Momentos de tensión se vivieron esta mañana en una escuela primaria de la vecina localidad de Gómez, en Brandsen, por una pérdida de gas que obligó a las autoridades a evacuar el establecimiento.

Se trata del colegio Nº 7 (General Manuel Belgrano), situado en las calles Trucco y Chabagno, donde hoy temprano, cuando los alumnos ya habían ingresado al establecimiento, el personal detectó olor a gas. Por consiguiente, los directivos decidieron suspender la jornada escolar y ordenaron el traslado de los niños hasta el club Unión Vecinal, ubicado a poco más de una cuadra, a la espera de que madres y padres los pasaran a retirar.

A raíz de lo que se presume es una avería dentro de las instalaciones escolares, también se ordenó suspender las clases del turno tarde. Esta mañana, mientras tanto, desde la comunidad educativa había incertidumbre con respecto al regreso a las aulas. "No sabemos si mañana los chicos tendrán clases o no, todavía no nos avisaron nada. Vamos a esperar lo que se diga en las próximas horas", expresaron desde la comunidad educativa.