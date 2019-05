En Bragado, Macri encabezó un acto en una fábrica ferroviaria con Vidal

El presidente Mauricio Macri anunció hoy la reapertura y ampliación de talleres ferroviarios en Bragado, y dijo que fue gracias a que "los argentinos volvimos al mundo, después de décadas en que nos dijeron que el mundo era algo malo, y teníamos que aislarnos para protegernos".

El jefe del Estado sostuvo que eso "no funcionó", y que mientras tanto "vimos progresar a Chile, Perú, Colombia", y otros países de la región, al hablar en esa localidad de centro bonaerense, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal.

"Si no estamos conectados no hay futuro", se preguntó "de que servía repartir computadoras si no había conexión a Internet" en el país y consideró que por eso su gobierno debió primero hacer las "bases reales" y los "cimientos sobre los cuales el país a va a crecer durante muchos años", al dar inicio a las obras de una fábrica ferroviaria, donde se construirá una nueva unidad operativa de gran escala con inversión rusa.

Por su parte, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, destacó que el gobierno nacional "muestra hechos concretos. Estamos viendo los frutos de haber puesto un esfuerzo constante, dedicado, transparente, sin soberbia, convocando al mundo a acompañarnos y diciéndoles a los argentinos 'vamos que podemos'", expresó la mandataria bonaerense al acompañar al Presidente.

"Hemos recorrido con Mauricio la provincia para recuperar la confianza de lo que somos capaces de hacer, y también para recuperar la confianza del resto del mundo", expresó Vidal.

Apuntó que "cuando vemos a Mauricio reunido con presidentes de distintos países, o cuando vimos en las reuniones del G20 mesas largas de trabajo, nos parece algo lejano y no entendemos que detrás de cada encuentro donde él le cuenta al mundo quiénes somos y qué queremos los argentinos, hay hechos concretos como estos, que se traducen en confianza".

La gobernadora remarcó que "si hay algo que hizo patria en la Argentina son los trenes: muchas ciudades y pueblos como Mechita se construyeron a partir de una estación de tren", y añadió que "primero fue por la confianza de otros países del mundo, como los ingleses, y hoy Rusia confía en nosotros para recuperar este lugar".

Expuso que ello significa que "entre todos estamos pudiendo más".

Luego, aseveró que la nueva fábrica ferroviaria "estará acompañada por una nueva escuela secundaria, un jardín de infantes y más de 200 inscriptos para la Tecnicatura en Mantenimiento Ferroviario, que se sumaron".

Sostuvo que "no se trata de hacer lindos discursos sino de mostrar hechos concretos, porque había mucho abandono en estos trenes que nos enorgullecieron por décadas", y enumeró que había "talleres parados y estaciones abandonadas, pero nosotros ya pusimos 75 en valor".

Reflexionó Vidal que "lo que no se veía, como las vías, no se hacía. Es fácil comprar vagones. Pero nosotros hicimos 120 km de puesta en valor de vías de trenes de pasajeros, hicimos el Viaducto Mitre y estamos haciendo el San Martín".

La jefa del Ejecutivo bonaerense se mostró orgullosa "por el trabajo hecho", y graficó que "es como cuando uno vuelve a su casa cansado del trabajo, pero contento de haber hecho lo que había que hacer, o cuando vuelve cansado por no dormir por muchos días, pero rinde bien el examen".

Más tarde, les dijo "a todos los argentinos y bonaerenses que sabemos de sus preocupaciones, pero también queremos mostrarles esto, porque es más trabajo, porque es el camino", y agregó que "este no es el único caso, esto pasa en todo el país".

"Queremos que todos sean parte, de verdad y para siempre; no con carteles o discursos, sino con hechos concretos que hagan que nuestro esfuerzo esta vez valga la pena", finalizó.