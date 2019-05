Más de 45 intendentes asistieron a la cumbre del PJ bonaerense en Cañuelas

El presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, logró hoy que 45 intendentes del interior y el conurbano bonaerense dijeran presente en una cumbre en la ciudad de Cañulas, donde hubo la foto de rigor que simboliza la "unidad peronista". "Con 45 compañeros y compañeras intendentes de la provincia de Buenos Aires nos reunimos en Cañuelas. Estamos todos unidos y organizados para consolidar una propuesta electoral que permita volver a tener una provincia más justa", tuiteó Gray adjuntando la foto de la "unidad".

"No esperen que se definan hoy candidaturas", dijo Gray a Télam, aunque admitió que ese iba a ser uno de los temas de discusión política en el encuentro. Además de los jefes comunales se sumaron a la comitiva el ex intendente de La Matanza y actual diputado nacional, Fernando Espinoza y la ex intendenta de Cañuelas y esposa del actual mandatario de ese distrito, Mariana Fassi.

La entrada del SUM (salón de usos múltiples) del Parque industrial de Cañuelas fue el escenario en el que los jefes comunales posaron para la foto de rigor, tras lo cual comenzó la reunión con el objetivo de conformar una "Comisión de Acción Política Bonaerense (CAPB)".

Con Gray y el intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, en el centro, fueron tomando ubicación para la foto Alberto Descalzo (Ituzaingó), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Ricardo Curuchet (Marcos Paz), Osvaldo Caffaro (Zárate), Andrés Watson (Florencio Varela), Ariel Sujarchuk (Escobar), Gustavo Menéndez (Merlo), Walter Festa (Moreno), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Santiago Maggiotti (Navarro). Junto a ellos también estuvieron Ricardo Alessandro (Salto), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Francisco Durañona (San Antonio de Areco) y Ricardo Casi (Colón), entre otros.

"La idea es formar una Comisión de Acción Política que nos permita delinear los ejes de campaña que vamos a llevar adelante de acá a octubre, analizar la situación de los distritos, tanto en los que somos gobierno como en los que podríamos recuperar tras esta elección", dijo Gray a esta agencia. Uno de los puntos neurálgicos de la discusión de hoy fue "terminar de definir en qué distritos se va a abrir el juego para que los intendentes revaliden liderazgo contra algún oponente en las PASO de agosto", explicaron las fuentes partidarias.