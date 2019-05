EN VIVO.- Alberto Fernández y Cristina Kirchner realizan en Merlo su primer acto conjunto

La fórmula de precandidatos presidenciales del peronismo kirchnerista, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, participará hoy en Merlo de su primer acto conjunto, justo a una semana del sorpresivo anuncio del binomio que competirá en las primarias PASO de agosto.

La excusa formal de la presentación de los Fernández será el acto inaugural de la Quinta municipal La Colonial, ubicada en la avenida Constitución 92, en Merlo, que estuvo cerrada durante 20 años y ahora fue remodelada a nuevo, con la construcción de un polideportivo, una cancha de fútbol y de hockey profesional de pasto sintético, juegos infantiles y un lago artificial.

El predio de seis hectáreas pasará a llamarse "Néstor Kirchner", según informaron fuentes del municipio de Merlo.

El acto, cuya convocatoria a la militancia está prevista para las 16, para dar inicio a la activiodad propiamente dicha a las 17, se realiza en una fecha especial para el kirchnerismo, ya que hoy se cumplen 16 años del día que Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, en 2003.

“No será el lanzamiento de la fórmula ni de la campaña presidencial, sino que se trata del acto inaugural de la remodelación de la Quinta La Colonial”, explicó a Télam el intendente peronista de Merlo, Gustavo Menéndez.

Aún sin ser formalmente un acto de campaña de la fórmula, el evento se convertirá de hecho en la primera actividad que comparta el binomio de los Fernández, tras el sorpresivo anuncio de la fórmula el sábado pasado, y luego de muchos años de distanciamiento.

También participará del acto el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, según precisaron las fuentes.

ANTES, EN FERRO

El precandidato a presidente por el PJ, Alberto Fernández, afirmó hoy que la situación económica del país es similar a la de 2003, cuando integró el gabinete del ex presidente Néstor Kirchner, y por ello, de llegar al Gobierno, volverá a hacer "lo que ya hicimos", dijo al recordar el 16° aniversario de la asunción de Kirchner.

Durante un acto en el club Ferro, sostuvo que lo "llena de orgullo" cuando lo comparan con el ex presidente Kirchner, "no me lastiman" y afirmó que "otra vez" va a "levantar al país de las cenizas".

"En el 2003, era un país destruido y claudicante. Cuando veo este presente, que se parece tanto al país que recibimos en el 2003, no le tengo miedo porque volveremos hacer lo que ya hicimos", dijo.

"Vamos a entrar -continuó- a ese mismo laberinto que ya estuvimos y que sabemos cómo salir, ya que nosotros no improvisamos como lo hace el macrismo. Lo que queda por delante es muy difícil, pero lo vamos a hacer todos juntos, con Cristina (Kirchner), con ustedes -los militantes- y con el pueblo argentino", dijo entre cánticos de "Alberto presidente".

"En el 2003, era un país destruido y claudicante. Cuando veo este presente, que se parece tanto al país que recibimos en el 2003, no le tengo miedo porque volveremos hacer lo que ya hicimos".

"Vamos a entrar -continuó- a ese mismo laberinto que ya estuvimos y que sabemos como salir, ya que nosotros no improvisamos como lo hace el macrismo. Lo que queda por delante es muy difícil, pero lo vamos a hacer todos juntos, con Cristina (Kirchner), con ustedes -los militantes- y con el pueblo argentino".

En el homenaje a Kirchner, Alberto Fernández recordó al antecesor de éste en la presidencia, Eduardo Duhalde, y le reconoció al afirmar: "Es verdad que antes Duhalde había hecho un enorme esfuerzo para apagar las llamas del incendio que habían hecho la Alianza, pero había que construir sobre las cenizas".

Al concluir su breve discurso, Fernández mostró una remera con la figura del futbolista Diego Armando Maradona con la camiseta del club Argentinos Juniors, del que es hincha el ex jefe de Gabinete y ahora precandidato a presidente en la fórmula con Cristina Kirchner.

En el locro, el PJ porteño se mostró unido junto a Alberto Fernández, ya que en la mesa principal lo acompañaron además de Olmos y Muiños: Víctor Santa María; Eduardo Valdez; Mariano Recalde; Victoria Donda; Gabriela Cerruti; Daniel Filmus; Carlos Tomada; Héctor Daer; Juan Cabandié; Jorge Taiana; Felipe Solá; Guillermo Nielsen; Sergio Berni; Aníbal Ibarra y Daniel Arroyo, entre otros.