Premian un corto de la argentina Agustina San Martín en Cannes

| Publicado en Edición Impresa

La joven realizadora argentina Agustina San Martín obtuvo ayer la Mención Especial del Jurado de Cortometrajes de la Competencia Oficial de Cannes por su filme “Monstruo Dios”, mientras el filme coreano “Parásito”, del realizador Bong Joon Ho, que cruza la comedia negra y el suspenso, se alzó ayer con la Palma de Oro del Festival.

El filme de la Argentina relata una noche de bruma, en un clima enrarecido en el que las vacas huyen, y una niña y una adolescente deben descubrir aspectos de sí mismas.

El certamen de cortos fue ganado por el filme “The Distance Between Us and the Sky”, del griego Vasilys Kekatos, que narra el encuentro nocturno entre dos desconocidos varados en una estación de nafta.

Esos fueron los únicos premios que entregó el jurado de cortometrajes presidido por la realizadora francesa Claire Denis.

Mientras tanto, “Parásito”, del surcoreano Bong Joon Ho, que describe en clave de comedia negra y suspenso la descarnada lucha de clases en su país, se alzó con la Palma de Oro del Festival.

La cinta de Bong Joon Ho era la favorita de la prensa especializada en distintas compulsas periodísticas realizadas a lo largo de la 72 edición de la cita de cine de la Riviera francesa que arrancó el pasado 14 de mayo y ayer entregó sus premios.

El jurado presidido por el cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu distinguió también al español Antonio Banderas como Mejor Actor -otra de las fijas del certamen- por su composición de Salvador Mallo en “Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar, en el que personifica a una suerte de alter ego del realizador manchego que revisita su historia a partir del presente en uno de los filmes más íntimos y personales del autor de “La ley del deseo”.

Como Mejor Actriz de esta edición de Cannes fue elegida la británica Emily Beechman por su trabajo en “Little Joe”, de Jessica Hausner, y donde personifica a una madre soltera que trabaja en una corporación dedicada a la investigación de nuevas especies florales que, rompiendo las reglas de la empresa, lleva a su casa un ejemplar para regalarle a su hijo Joe.

El Gran Premio fue para la ópera prima “Atlantique”, de la joven realizadora senegalesa Mati Diop, que relata el viaje de un joven de su país cuando abandona Dakar para hablar de la migración, la identidad y el desarraigo.

El Premio del Jurado fue compartido por dos filmes “Les Miserables”, opera prima del guionista y director francés Ladj Ly que explora la tensa situación entre la policía de París y los habitantes de los suburbios de la ciudad; y “Bacurau”, de los brasileños Kleber Mendonca Filho y Juliano Dornelles, que se sumergen en el Sertao para retratar las tensiones sociales del Brasil en el día a día de los habitantes de una región aislada.

El premio a la Mejor Dirección recayó en los habitués de la Croissette, los hermanos belgas Jean Pierre y Luc Dardenne, quienes en 2005 y 1999 se alzaron con la Palma de Oro por “El niño” y “Rosetta”, respectivamente.

El Mejor Guión fue para “Portrait de la Jeunne fille en feu” de la francesa Celine Sciamma, una película de época que se sitúa en el siglo XVIII para relatar un amor entre mujeres en el ambiente de la plástica.