Un joven ciego y autista deslumbra a millones con su presentación en America's Got Talent

Kodi Lee, un joven californiano de 22 años que es ciego y tiene trastorno del espectro autista, se convirtió en las últimas horas en uno de los temas más comentados de las redes sociales de todo el mundo.

Es que Lee realizó una presentación en el ciclo televisivo America's Got Talent que conmovió a millones de televidentes e internautas. Su interpretación del clásico "A Song For You", se convirtió en uno de los materiales más compartidos y replicados en Twitter, Facebook e Instagram.

Pero además de la emoción que despertó con su talento, el joven tocó millones de corazones una vez que se conoció su historia. Su madre, Tina fue quien relató que a su hijo "la música le salvó la vida".

"Supimos desde muy temprano que le encantaba la música. Después, empezó a cantar y fue ahí cuando rompí a llorar, porque me di cuenta de que era un artista", contó Tina. "A veces para los niños y las personas con autismo es muy difícil sobrevivir como lo hacen los demás", explicó.

Relató además que a los cinco días de nacer, Kodi debió ser operado luego de que fuera diagnosticado con hipoplasia del nervio óptico. Pasada esta prueba Kodi y su familia debieron enfrentarse a otra luego de conocer que tenía un trastorno del espectro autista.

Pero nada ha podido quebrantar la voluntad de Kodi que, como lo manifestó su madre; "sigue luchando por sus sueños".

Tras su presentación, Kody se sentó en el piano y cantó la clásica canción "A song for you", de Leon Russell. Su voz impactó a los miembros del jurado y al público, quienes lo ovacionaron de pie.

"¡No puedo parar de llorar! Tu corazón, tu pasión, tu voz nos impactó a todos. Solo quiero decir que te escuché y te sentí y fue hermoso”, dijo emocionada Julianne Hough.