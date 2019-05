La inspectora hot dice que no la echaron por las inasistencias

| Publicado en Edición Impresa

Sonia Pellizzari, la joven que se desempeñaba como inspectora municipal que fue despedida según ella porque se difundieron videos hot en los que aparece, dijo que el argumento esgrimido por la Municipalidad de La Plata para no reincorporarla “es falso”.

Luego que se confirmara que finalmente no sería reincorporada, Pellizzari aseguró que “en la nota que me llegó de despido no había justificación, y cuando fui a consultar a la dependencia me dijeron que era por un video que había llegado a las autoridades y que no les había gustado”.

“Si hubiera sido cierto lo de la inasistencias, tendría que haber figurado en la nota que llegó a mi domicilio. Además, jamás me llamaron la atención ni me apercibieron”, afirmó.

Desde el Municipio hicieron saber que finalmente daban marcha atrás con la decisión de reincorporarla a raíz de las constantes faltas a su trabajo, algo que consideraban no podían permitir. “Esa planilla está exagerada y manipulada. Está hecha para los medios de comunicación. Esas inasistencias son falsas”, dijo Pellizzari.