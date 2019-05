| Publicado en Edición Impresa

“Me inquieta, me preocupa, me da bronca, impotencia de no poder disfrutar de las instalaciones de mi casa para preparar un partido. Cuando uno no decide lo que puede hacer en su casa, estamos mal”, reconoció el entrenador de Vélez en conferencia de prensa, haciendo alusión al partido que los Jaguares jugarán hoy y que lo imposibilitó de entrenar en Liniers ayer.