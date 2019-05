Mirtha, harta: “Me siento estafada por este Gobierno, hemos llegado a una situación lamentable”

La diva volvió a disparar con munición gruesa contra la actual administración, y se mostró muy resignada sobre el futuro

Mirtha Legrand no está contenta. Luego de afirmar la semana pasada que a Macri no le queda tiempo para enderezar la situación y que, para ella, Cristina volverá al poder, lo que podría acelerar su retiro, la diva máxima de la televisión volvió a disparar con munición gruesa al gobierno que apoyó en las pasadas elecciones y llegó a afirmar que se siente “estafada” por la actual administración.

“Hemos llegado a un estado lamentable y yo me siento como estafada”, disparó La Chiqui el sábado por la noche, frente a una mesa compuesta por Marcelo Polino, Lía Salgado, María Julia Oliván, Mónica Ayos y Diego Olivera.

“Yo hice mucho para que este Gobierno ganara y me han decepcionado muchísimo, a mí y a mucha gente. Es una lástima. Han tirado por la borda una oportunidad maravillosa que habían tenido”, apuntó Mirtha, y se rió al contar que la producción “se pone nerviosa” cuando ella dice “estas cosas”.

El descontento de Legrand es evidente: lleva ya varios programas criticando fuertemente al gobierno de Mauricio Macri, incluso cuando ha revelado que los volverá a votar en las próximas elecciones. Por eso, Polino quiso saber si Mirtha recibió algún llamado tras las críticas, pero la diva lo negó y afirmó además que “dije lo que me salió del alma”.

“La situación es innegable, desde la complejidad que tiene, pero también son innegables las cosas que se han hecho”, intentó sumar porotos al oficialismo María Julia Oliván, pero la tristeza de Legrand es grande y le respondió que “han promocionado mal lo que han hecho. Lo que han hecho bien, casi no se ha sabido. Una mala difusión. Todos tenemos que saber qué se ha hecho con nuestros impuestos, que son terribles, en qué hemos aprovechado todos nuestros aportes, porque todos hemos hecho grandes aportes para nuestro país”.

“¿Te imaginaste alguna vez que iba a llegar a $45?”, le preguntó a Olivera, siguiendo la charla política. “Yo soy de la época del dólar a cuatro pesos”, siguió tirando Mirtha, que, de todos modos, afirmó que no ve una tercera vía: “O viene Cristina o Macri”.

Realizando una evidente catarsis, Mirtha llegó incluso a citar a Confucio para resumir su decepción respecto a lo que ocurre en el país: “En un país bien gobernado, avergüenza la pobreza”, dijo, haciendo referencia al alto índice de pobreza. “Por ahí me critican porque yo digo lo que pienso, pero pago mis impuestos, escrupulosamente. Pago fortunas en impuestos. ¡Fortunas! Y quiero saber qué se hace con ellos”, cerró.

Evidentemente, el futuro político tiene muy mal a Mirtha, que la semana pasada llegó a sentenciar que “viene lo peor. Creo que vuelve Cristina”.

“Haré todo lo imposible para que gane Macri porque a mi me da miedo que vuelva el kirchnerismo. Pero el país está muy mal, la gente en contra y desesperada. No hay personas que hablen bien de este Gobierno. Yo lo apoyé muchísimo a este Gobierno. Me da lástima, fastidio y hasta rabia que hayan desperdiciado este momento tan maravilloso”, afirmó entonces.

En medio de este panorama que La Chiqui augura negro, el periodista Tato Young, invitado a la mesa de Mirtha y quien inició la charla política, le consultó a la conductora si seguirá haciendo el programa. Y La Chiqui fue contundente: “Por ahí no, no sé cómo será la cosa. Yo pienso en mi retiro”.