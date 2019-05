Detuvieron a un hombre acusado de acosar a Graciela Alfano

"Me tiraba besos mientras se peleaba con la policía", dijo la actriz

Este martes por la tarde, un hombre fue detenido en un banco del barrio de Palermo acusado de acosar a Graciela Alfano. Según trascendió, el sujeto de 35 años se acercó a la actriz para pedirle una foto y darle un beso dentro de la sucursal, donde Alfano estaba realizando un trámite.

"Entonces vino una empleada de seguridad del banco y le dijo que no se podía hacer eso. Él le contestó muy mal, la agredió verbalmente. Ella le pidió los documentos y como no se los quiso dar, le pidió que se pusiera contra la pared y pidió refuerzos", contó la afectada. Y agregó: "Después llegó la policía y entre cuatro lograron reducirlo. A esta altura estaba muy alterado".

Finalmente, Alfano valoró el trabajo de la policía y cerró: "Por suerte conmigo no pasó nada, no me agredió. Fue una situación muy rara. Él me tiraba besos mientras estaba peleando con la policía. Actuó bien la policía porque evidentemente era una persona que se ponía muy agresiva".

El hombre fue trasladado a la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acusado de atentado, resistencia, amenazas y lesiones.