Rocío Oliva ¿inició una demanda millonaria contra Maradona?

La ex del Diez fue sugerente al responder esa pregunta en un programa televisivo

En diciembre pasado, Diego Maradona y Rocío Oliva se separaron tras una relación de seis años y varias crisis en su haber. Desde entonces, ella se radicó en Buenos Aires y él en México a causa de su trabajo como DT de Dorados de Sinaloa.

Las especulaciones sobre el acuerdo económico que podría haber aún se mantiene. Y este martes, Carlos Monti contó en Pamela a la Tarde que Oliva le haría al Diez una demanda millonaria.

"Aseguran que le pediría la mitad de lo que ganó en Dubai... Y que pediría que Maradona le compre un departamento en la Capital", dijo el periodisa.

En diálogo con Pamela durante un móvil, la rubia indicó, consultada sobre esa presunta demanda: "Esas cosas me generan mucho estrés y me llevan mucho tiempo en la cabeza. Quiero abocarme a esto (la escuelita de fútbol para nenas)... Por ahora no hay nada concreto, estamos en esas cosas. No te digo que 'sí', no te digo que 'no'".