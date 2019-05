Advierten que hoy el asma se presenta con mayor severidad

Andrés Echazarreta (Jefe del Servicio de Neumonología del San Juan de Dios).- “El asma es una enfermedad frecuente pero que en muchos casos, al no presentar síntomas intensos, se encuentra sub diagnosticada y por tanto no tratada en la forma conveniente. Estos enfermos están expuestos a complicaciones de importancia, incluyendo empeoramientos que pueden requerir su internación”