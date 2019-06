Desde Uruguay, Alberto Fernández dijo estar dispuesto a competir con Massa

También salieron a defender una PASO entre Fernández y Sergio Massa el presidente del PJ, José Luis Gioja y el diputado Diego Bossio

| Publicado en Edición Impresa

Alberto Fernández y José “Pepe” Mujica, en la casa del ex presidente uruguayo en Montevideo/Prensa AF

“Estamos dispuestos a competir en una PASO presidencial con Sergio Massa”, dijo en Uruguay el precandidato a presidente y compañero de fórmula de Cristina Kirchner, Alberto Fernández.

Durante una visita a Montevideo, donde mantuvo un encuentro con el expresidente José Mujica, Fernández ratificó que esa propuesta sigue vigente. “Lo dijimos antes y lo repetimos ahora”, reafirmó.

Luego del congreso del Frente Renovador , operadores del massismo y del kirchnerismo intensificaron las conversaciones para encontrar un formato que canalice la unidad.

Ayer, tanto el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, como el jefe de campaña de Massa, Diego Bossio, manifestaron su conformidad con la realización de una PASO entre Fernández y Massa para definir el candidato presidencial.

“Estamos dispuestos a que Massa compita en unas PASO, para eso están”, indicó el dirigente peronista. Y estimó que puede haber una interna partidaria al manifestar que se pueden “poner en línea voluntades” porque “en un país con la situación que tenemos, el objetivo es la unidad”.

En este punto, definió que “el único límite es nuestro adversario, que está en la Casa Rosada, gobernando muy mal el país”, consideró.

Según Gioja, “dividir la oposición es hacerle el juego” al presidente Mauricio Macri, y argumentó con que en su provincia se constituyó el frente Juntos, donde esperan “muy buenos resultados”.

Por su parte, el diputado Diego Bossio consideró también la posibilidad de que Sergio Massa compita en una “gran interna opositora”, enfrentando a la fórmula que componen Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, luego de la deliberación del congreso del Frente Renovador que se realizó ayer en Parque Norte.

“Hay que agotar todas las instancias para que seamos gobierno, y en ese sentido fue el mandato que se le dio ayer a Massa”, respondió Bossio en radio Mitre cuando fue consultado sobre si el ex intendente de Tigre estaría dispuesto a competir con el ex jefe de gabinete kirchnerista y la ex presidenta.

Bossio añadió que “el denominador común en el congreso de ayer fue el fracaso de (el presidente) Mauricio Macri, por lo que convocamos a todos los opositores, y puede ser, en una gran PASO opositora, o mediante una coalición”.

El ex titular de la Anses durante el gobierno del kirchnerismo insistió en que “no es cuestión de buscar un cargo para avanzar en un proceso político”, lo que “no quiere decir que Massa no quiera ser presidente, y que no tengamos pretensiones, pero hoy lo que él quiere es liderar el proceso opositor”, puntualizó Bossio.

El jueves, el congreso del Frente Renovador ratificó a Massa como su conductor y precandidato presidencial, y le delegó “la potestad de realizar las gestiones” para construir “una coalición opositora que pueda ganarle a (Mauricio) Macri”.