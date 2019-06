Maradona, sometido a una “cura de sueño”

| Publicado en Edición Impresa

Desvelado por tantos problemas, Diego Maradona se someterá a una “cura de sueño”, tal cual lo indicó su abogado Matías Morla.

“Lo que se hace es una cura de sueño que dura cuatro días. Está con sueros, que lo que hacen es purificar la medicación que toma para poder, de alguna manera, dar con la medicación correcta y que pueda dormir”, explicó el también amigo del actual DT de Dorados de Sinaloa, en una entrevista con “Intrusos”. Durante estos días se habló de una depresión del Diego, quien no paraba de ingerir alcohol, no se quería bañar ni afeitar y deseaba volver con Rocío Oliva. Ahora, se le realizará este procedimiento porque “desde hace muchos años” Maradona toma medicación para poder conciliar el sueño, pero en los últimos tiempos no lo está logrando y los médicos buscan cambiársela, pero antes deben estudiar su sistema nervioso para dar con la medicina indicada.

Según contó Morla, Diego no consigue dormir por la “angustia” que le genera la pelea que arrastra con Dalma y Gianinna. “Matías, (mis hijas) se acercaron por última vez cuando me pidieron dólares”, comentó el letrado, que afirmó: “Yo no estoy inventando que ellas robaron un banco. Estoy diciendo que le robaron al padre contando datos históricos. Quieren cambiar la realidad y la realidad es una: Diego se moría y compraban departamentos”.