Los looks de la gran gala de la tevé

Agustina Casanova, “Robertito” Funes Ugarte y Maru Gándara, los especialistas de moda que analizaron los vestidos que pasaban por la alfombra roja del Hilton, lo tuvieron claro desde el inicio: había vestidos blancos, blanco, nude, plateados y diversas variaciones (así vistieron Cristina Pérez, Paula Chaves, Virginia Gallardo, Candelaria Ruggeri, Jésica Cirio y Gimena Accardi, entre otras), pero era la noche del negro.

El negro, las transparencias, las joyas discretas y los peinados en primer plano fueron algunas de las características que se repitieron en la gala de los Martín Fierro: divas como Tini Stoessel, Pampita y Susana Giménez vistieron de negro, y también Pamela David, Sofi Zamolo, Zaira Nara, Soledad Pastorutti, Agustina Casanova, Teté Coustarot y Evelyn Von Brocke, la mayoría de ellas vistiendo, además, sugerentes transparencias.

Hubo en la noche pocas apuestas al color, aunque sí bastante verde, en alusión al color de los pañuelos que piden por la legalización del aborto en Argentina: así vistieron Mónica Antonopoulos, Luciana Geuna, Lucía Celasco y Marcela Baños, entre otras. Hubo otros toques de color, como el de Leticia Brédice, de negro aunque con una desopilante capa roja, y Julieta Nair Calvo, una de las favoritas en redes.

