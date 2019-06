Martín Fierro: en una noche “verde”, el Oro fue para “100 días”

La ficción que rompió el molde y emocionó por poner en pantalla problemáticas de género se llevó el gran galardón de la velada de la tevé, que además homenajeó a Tinelli

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) cumplió 60 años con la 49º entrega de sus tradicionales Martín Fierro, que homenajeó a Marcelo Tinelli por los 30 años de su ciclo y entregó su principal premio, el Oro, a “100 días para enamorarse”, una serie que consiguió el año pasado romper con estructuras e ideas “acartonadas”, como afirmó Juan Minujín al subir al escenario a recibir la estatuilla a mejor protagonista de tira diaria.

“Me hubiera hecho muy bien ver algo distinto”, afirmó el actor, en tono con Maite Lanata, quien habló de la responsabilidad de la televisión de enseñar y mostrar nuevas perspectivas y reclamó la implementación de la ley de educación sexual integral, al ganar como actriz de reparto también por su trabajo en la tira, una de seis estatuillas (Oro, ficción diaria, actor y actriz protagonistas, actriz de reparto y autor) para el programa de Telefé que llegaba con 12 nominaciones, la mayor cantidad, a la gala que tuvo lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero y animó Marley.

Del discurso de Lanata se hizo eco Lizy, al ganar por su labor humorística y agradecer “a los que me dieron la oportunidad de hacer más que chistes de mi bigote”. “Las personas trans somos personas dispuestas a vivir y ser felices”, lanzó ante una ovación.

Fueron algunos de los momentos más destacados en una noche que llegó a marcar más de 25 puntos de rating y que para estar a tono con el “verde” y el “arcoiris” que estuvieron muy presentes en la noche, comenzó con el número musical a cargo de Tini Stoessel, que cantó su hit “22” sobre el río en Puerto Madero, con el Puente de la Mujer de fondo y tuvo un segmento dedicado a la violencia de género.

Una noche que empezó con el premio a mejor noticiero para “Telenoche”: sobre el escenario del Hilton, luego, María Laura Santillán afirmó que “es el momento de las mujeres”. “Al fin no es necesario que un productor te fife, al fin se reconoce el talento”, disparó Leticia Brédice, mejor actriz de unitario.

Y más adelante, cuando ganó “La liga de la ciencia” como cultural educativo, su conductora, la bióloga María Eugenia López, ponderó a Scully, la protagonista de “Los expedientes X” que “llevó a muchas mujeres a querer dedicarse a la ciencia.

Luego llegó el momento del primer premio para “100 días para enamorarse”, la serie que le dio a Underground su tercer Oro consecutivo (la ficción domina: desde 2002 solo Jorge Lanata rompió la racha de ficciones ganadoras) por su libreto. El segundo premio para la serie lo ganó Carla Peterson como actriz protagonista: sentada al lado de la también nominada Nancy Duplaa, al enterarse del premio ambas actrices de la ficción de Telefé se dieron un tremendo besazo que fue trending topic y uno de los momentos más calientes de la temporada.

“Te amo desde ‘El agujerito sin fin’”, le dijo Peterson, ganadora de cuatro Martín Fierro, a Nancy, antes de levantar el pañuelo verde sobre el escenario y afirmar que “le agradezco a las mujeres por luchar por algo que solo a las mujeres nos pone en peligro: a mi no me gusta hablar del aborto, pero es una realidad. Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo”.

En tanto, la otra favorita de la noche, “Sandro de América”, nominada en ocho rubros, se llevó cuatro: Adrián Caetano (director) y más tarde galardonó a dos de sus tres “Sandros”, Agustín Sullivan (revelación, de gran festejo eufórico en la mesa) y Antonio Grimau (actor protagónico en unitario), además de, previsiblemente, ganar como unitario.

En la velada donde Ricardo Montaner le cantó a los que se fueron este año “Cuando un amigo se va” (sobre el final, insólitamente, repitieron el clip con los “olvidados” agregados) “ShowMatch” fue elegido como mejor reality en su cumpleaños número 30 y, además, Tinelli fue homenajeado: le dieron un Martín Fierro especial, presentado por Susana (confirmó que vuelve el 14 de julio) y entregado por sus hijos, que lo hicieron romper en llanto.

