La foto íntima de Messi y Agüero: así amanecieron en la concentración

El seleccionado argentino volverá a entrenarse hoy, como todos los días hasta el viernes, a partir de las 18, y la prensa observará los últimos 15 minutos de entrenamiento en vez de los primeros, por lo que existe la gran posibilidad de que dos futbolistas entren en contacto con el periodismo.



Un tema que mantiene relativamente incómodos a los jugadores por estas horas es la comodidad que ofrece el Novotel Aeroporto donde se encuentran concentrados, que está a media hora del centro de la ciudad, a 15 minutos del aeropuerto de Salvador y a 20 del lugar de entrenamiento, pero cuenta con un gimnasio muy pequeño y no tiene lugares comunes para que los futbolistas puedan compartir los prolongados momentos libres que tienen durante el día.



Sin embargo, la Lio Messi y al Kun Agüero parece no influirles demasiado y el 10 subió una foto a sus redes sociales, en la que con un sonrisa, comparte en la habitación una ronda de mates con su amigo, que no parece muy despabilado.