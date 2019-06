| Publicado en Edición Impresa

El ex juez Sergio Moro afirmó ayer que los “falsos escándalos” no frenarán su misión como ministro de Justicia de reducir la criminalidad en Brasil, en alusión a las acusaciones sobre su supuesta parcialidad en el caso que llevó a prisión al ex presidente Lula. “Hackers de jueces, fiscales, periodistas y, posiblemente, parlamentarios, o escándalos falsos no van a interferir en esta misión”, afirmó Moro en un mensaje en Twitter. (EFE)