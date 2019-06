Un lector del Centro se quedó con el pozo de 50.000 pesos del Cartonazo de EL DIA

Antonio Germán Lima tuvo los 15 aciertos. Mañana comienza una nueva ronda con la entrega de los cupones

Un lector de EL DIA de “toda la vida”, vecino del centro platense, se quedó con el premio del Cartonazo, es decir, con los $50 mil que se regalaban en la última ronda del juego que promueve este diario semana tras semana. “Más que contento” dijo sentirse Antonio Germán Lima luego de “caer” en la realidad que le indicaba que había conseguido completar con su tarjeta los 15 números necesarios para ganar la propuesta lúdica.

Lima tiene 59 años, es empleado en una empresa del sector privado, está casado con Claudia y es el padre de Sol y Paloma, jóvenes de 30 y 25 años, respectivamente, que se independizaron y ya no viven con el matrimonio.

El vecino contó que no juega “a nada” pero que, en el caso del Cartonazo, lo sigue desde que la propuesta se lanzó. Ayer, Lima chequeó varias veces el combo de números publicados por EL DIA porque, en rigor, no podía creer que hubiera ganado el juego. “Me fijé dos veces y como no caía le tuve que pedir a mi esposa que se fijara, y así ella me lo confirmó”, contó el lector sin disimular que el hecho de completar el cartón le significó una “alegría enorme”.

El afortunado vecino se presentó en esta redacción cuando faltaban unas horas para llegar al límite de las cinco de la tarde, cuando ya ningún participante puede proclamarse ganador. Admitió, entre risas, que guardaba la ilusión de ser el único dueño del Cartonazo y así quedarse con el pozo entero. Generoso añadió, no obstante, que si debía repartirse el dinero entre él y otra persona con alguna necesidad económica, no le disgustaba compartirlo. Igual, llegó el horario estipulado como tope para la presentación de tarjetas con la totalidad de los números “tachados” y ningún otro vecino se adjudicó parte del premio.

Lima recordó que en las ocasiones en las que se ponen en juego pozos acumulados, con varias semanas de resultar los premios vacantes, él fantasea con llevárselo para cumplir con algunos sueños. Sin embargo, aunque la ronda que ganó no había sumado semanas sin ganadores, los $50 mil le dieron un “plus” de dicha. “Vamos a usarlos para ir unos días con mi mujer a visitar a una de mis hijas, que vive en Mar del Plata”, comentó.

OTRA RUEDA

Con el ganador del lector del centro platense concluyó la última ronda del juego; ahora la suerte comienza a barajarse nuevamente y así se renueva la expectativa por un nuevo pozo de $50 mil. Mañana, como todos los viernes, se entregará una nueva tarjeta con la edición impresa de EL DIA. Ese premio, se recuerda, podrá quedar para un solo ganador o repartirse en partes iguales entre los lectores que logren juntar los quince aciertos necesarios para adjudicarse el juego. El cartón contiene, como se dijo, quince números (entre el 00 y el 89), que los participantes deben comparar las cifras que aparecen de sábado a miércoles en el diario.

Si el participante logra “tachar” todos los números de su tarjeta tendrá que llamar al teléfono del diario (425-0101) o presentarse en sus oficinas en diagonal 80 N°815 el día que termina la semana del juego, es decir el miércoles, en el horario de 11 a 17.

POR UN TELEVISOR

Otro detalle vinculado al Cartonazo para recordarle a los lectores es que las tarjetas que no resultaron ganadoras pueden ser depositadas en, con los datos del poseedor completos, en las urnas habilitadas en cualquiera de las receptorías del diario o en las oficinas de diagonal 80 Nº 815, porque participan de un sorteo mensual de un televisor de 32 pulgadas.