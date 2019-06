Las emergencias con los ascensores se dispararon con el apagón histórico

| Publicado en Edición Impresa

Uno de los efectos colaterales que tuvo el histórico apagón del domingo fue la enorme cantidad de llamadas de urgencias por riesgos con los ascensores de los edificios de la Ciudad: hubo más de 120 en un puñado de horas. Para tomar dimensión del problema, por semana se producen unas 60 por semana.

Según informó la Cámara de Empresarios de Ascensores y Afines, también hubo problemas con equipos que se quemaron o quedaron fuera de servicio en momentos en que se hacían maniobras para la recuperación del servicio de energía eléctrica.

“Quizás algunos no se dieron cuenta de que había un corte de luz y se metían en los ascensores, o bien los tomó de sorpresa cuando poco después del mediodía empezó a regresar la luz y justo se trabaron los elevadores en esos momentos”, dijo uno de los directivos de la entidad que agrupa a las empresas de ascensores.

Durante la tarde, aseguraron en la Cámara, hubo una situación de desborde. Algunas personas creen que en emergencia están sólo ellas y pierden la paciencia rápidamente, sin tomar en cuenta que puede haber una situación similar o peor en otro lugar, ya que el corte fue inédito por lo gigantesco”, agregaron desde la entidad.

Entre las sugerencias de seguridad se incluye no usar el ascensor en caso de incendio o inundación; los niños deben viajar siempre acompañados de un adulto y alejados de las puertas; antes de ingresar, asegurarse que el ascensor esté al nivel del piso; respetar la capacidad máxima de carga; no detenerse entre las puertas del ascensor; intentar forzar las puertas en ningún momento; no hacer movimientos bruscos dentro de la cabina; para el mantenimiento del ascensor, contratar a una empresa responsable. También se sugiere no intentar salir por los propios medios, forzando la puerta; mantener la calma; y respirar pausado, permite disminuir el ritmo cardíaco y respiratorio y restablecer la calma a nivel físico, y luego a nivel emocional. y tener el humor como herramienta, es la mejor forma para desdramatizar la situación.