Fue a comprar el regalo del Día del Padre a Berisso y terminó preso en una comisaría

Todo empezó con un cruce entre el cliente y dos comerciantes por precios de electrodomésticos. Intervino la Policía y fue esposado

El Día del Padre inspiró a Ricardo Olivares (32) a un gesto con el suyo. Eligió electrodomésticos en un portal de compras electrónicas pero decidió resolver la operación en un encuentro en persona que terminó mal, en una fuerte discusión con los comerciantes, por la que intervino la Policía y se lo llevó demorado a la seccional primera.

El sábado, en la previa del festejo familiar, la idea del regalo concluyó con una causa judicial, según le contó ayer a este diario el vecino de la zona de Parque San Martín.

“Hicieron una actuación por resistencia a la autoridad y agresión, pero nunca me resistí a la tarea de la Policía y no agredí a nadie. Solo me protegí intentando correr a una de las personas del negocio que se me venía encima, como para pegarme, mientras me tenía de un brazo y una mujer policía del otro”, contó Olivares.

Más tarde, una fuente policial aclaró que se inició una actuación contravencional. Se informó que Olivares realizaba “disturbios en la vía pública” e “invitaba a pelear” a uno de los comerciantes.

Un rato antes, contó Olivares, había intentado resolver una operación comercial que se presentaba de lo más sencilla. “Fui a comprar a un local de electrodomésticos, en la zona de calle 9 y Montevideo. Les comenté que había cambiado mensajes con ellos por Mercado Libre, por ofertas que realizaba el comercio de una cocina eléctrica y una pava eléctrica, que iban a ser regalos por el Día del Padre a mi papá. En el negocio comprobé que eran otros los precios con respecto a los que vi publicados. Era una diferencia de 1.000 pesos. Se los hice notar y eso no les gustó”, dijo el cliente, orfebre joyero y tatuador.

CRUCE, FOTOS Y VIDEO

La situación derivó en un cruce de palabras áspero, que empeoró cuando el cliente sacó su teléfono y fotografió a los vendedores con la intención de hacer conocer su experiencia en el mundo virtual.

“Les saqué a ellos, al frente del local y filmé. Luego eliminaron todo. Incluso, había una mujer presenciando la situación cuando llegó la Policía y le dijeron que borrara lo que había grabado porque iba a quedar detenida”, indicó Olivares.

A esa altura, según el vecino platense, la situación era de desborde. “Los empleados me dijeron que iban a acusarme de que les estaba robando, para que me lleven preso. Luego, llegó una oficial de policía, me esposaron como a un delincuente y me llevaron. Estuve desde las 11 hasta las 15.30 esposado en la comisaría primera de Berisso, sin saber por qué motivo me habían llevado y sin identificarse los policías que participaron del procedimiento. Me hicieron firmar una causa y lo hice en disconformidad, pero no me dieron copia”, denunció.

Una fuente cercana a la investigación del episodio dijo que Olivares portaba una “navaja”. Eso no quedó acreditado en el informe final del procedimiento. Tampoco el presunto intento de robo.

“Tenía una cortaplumas, pero estaba guardada. Nunca la saqué. La llevo conmigo porque uso una de las aplicaciones para abrir la puerta de mi casa. Tampoco robé nada, pero aún si hubiese sido cierto, no debería haber estado casi cinco horas esposado e incomunicado, sin siquiera en la comisaría permitirme hablar por teléfono a familiares”, dijo. El hombre denunció también que en esa estadía, perdió buena parte de las fotos y videos del incidente.