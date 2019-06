El calvario de la falta de agua y de luz otra vez tuvo a maltraer a los vecinos

En la zona de plaza Paso estuvieron desde el lunes por la noche y hasta la tarde de ayer sin servicio eléctrico. Por el suministro de Absa se multiplican los planteos por la “sequía”, desde Los Hornos hasta zonas del casco urbano

Unos abrían las canillas y no salía ni una gota de agua. Otros no podían encender ni una lamparita. Y hubo quienes padecían ambas complicaciones a la vez. Ayer, a días del histórico apagón nacional y en un contexto climático desfavorable para las reparaciones de las redes, los vecinos de diferentes barrios volvieron a poner en el grito en el cielo por las falencias de los servicios de agua potable y de energía eléctrica.

En algunos casos, los inconvenientes con la luz se estiraron hasta cerca de 20 horas. Todo empezó el lunes por la tarde, cuando los vecinos de Plaza Paso y los de 43, entre 16 y 17, se quedaron sin luz y tuvieron que pasar la noche y gran parte del día de ayer sin servicio.

En ese contexto hubo familias que se “mudaron” de forma temporaria y en algunos edificios tuvieron que sortear dificultades como no poder usar los ascensores o lidiar contra cerraduras que quedaron trabadas.

“Ayer a las 16 nos cortaron la luz y ya llevamos 24 horas en la oscuridad”, resumió el vecino de un edificio de 16 casi 44. En esa propiedad uno de los contratiempos fue que la cerradura electrónica se accionó gracias a la batería, pero con el correr de las horas esa fuente se agotó y ya no se pudo abrir la puerta de acceso desde afuera.

“Nos vemos obligados a bajar a abrir, pero tampoco andan los porteros y para los que se quedaron sin batería en el teléfono es una complicación muy grande tener que adivinar cuándo deben bajar a abrir la puerta”, agregó una estudiante que vive en el mismo inmueble.

Ese como otros edificios de la zona se quedaron sin ascensor y los vecinos de los pisos superiores tuvieron que movilizarse a través de las escaleras, algo que complicó mucho a los adultos mayores con dificultades de motricidad.

Otra de las consecuencias fue que todos tuvieron que limitar al máximo el consumo del agua porque desde el corte el servicio no llegó a los tanques. Sin luz y con muy poca agua no fueron pocos los vecinos que decidieron armar el bolso y mudarse hasta que se restableciera el servicio a casa de familiares o amigos.

“Lo único que nos queda es el gas, pero los que calefaccionar con equipos eléctricos lo están pasando mal”, apuntó una joven que vive en un departamento ubicado en el cuarto piso junto a su beba de 5 meses y su esposo.

“Dicen que el problema está en una cámara de Edelap ubicada en Plaza Paso, pero eso es todo lo que sabemos”, agregó un comerciante.

Sin la posibilidad de que se accionen las alarmas, muchos remarcaron la necesidad de que aumenten los patrullajes policiales en los casos en los que los cortes de luz son tan prolongados.

En un comercio de calle 16 se lamentaron por las pérdidas económicas que les ocasiona el corte de luz. En ese comercio desde las máquinas de coser hasta las soldadoras requieren de la energía eléctrica.

“No sabemos desde cuándo estamos sin luz porque el feriado no abrimos, pero cuando llegamos a las 8 ya estábamos sin servicio, es raro que nos pase esto y además de que retrasa la entrega de nuestro trabajo, nos preocupa por la inseguridad, acá no se salvan ni los departamentos”, señaló Graciela Fígari al tiempo que esperaba que el servicio se restableciera para cumplir con los compromisos laborales.

En la zona también se apreciaron carteles de “Cerrado por corte de luz” en las oficinas que el Anses tiene frente a Plaza Paso.

Miguel Angel Freilani, de 44 entre 15 y 16, señaló que “a eso de las 15.30 (del lunes) se cortó en todo el barrio, luego se repuso pero a medias, ya que como en mi caso muchos estamos sin luz desde hace momento. No recuerdo un corte tan prolongado en mi casa. Uno espera por lo menos que nos brinden un generador. Que tengan en cuenta que vivo en un 5to. piso, tengo problemas del corazón y no funcionan los ascensores”, relató el damnificado.

En la misma situación se encontraban en 3 y 76 consignó Sergio, usuario afectado, mientras encendía velas y lidiaba con la oscuridad, según su relato a este medio. “El corte se extiende varias manzanas más”, subrayó.

A las 18 del lunes, la falta de electricidad abarcó también a hogares de 15 y 42, como es el caso de Flavia Pantozzi. “Ya pasaron muchas horas -contó ayer a la mañana- y todavía estamos sin luz”, manifestó la mujer. También se quejaron en 22 entre 35 y 36, donde Mónica Aletti dijo estar en un estado de “indignación total” por lo prolongado del corte.

Desde Edelap informaron ayer que en todos los casos el servicio está normalizado, y puntualmente sobre la zona de plaza Paso dijeron que “la reparación de una avería en una cámara subterránea que alimenta a la red barrial. Las tareas se vieron demoradas por las condiciones climáticas” y el servicio fue repuesto a las 16:50.

CANILLAS SECAS

Los reclamos por el agua siguieron en la jornada de ayer. Desde el domingo pasado, día del apagón histórico, las quejas por los problemas con el agua se multiplicaron. La escasez, la baja presión o directamente la ausencia del servicio, generaron trastornos en diferentes barrios.

Ayer, Teresa, vecina de 14 entre 40 y 41 se quejó porque se quedó sin agua, realizó los reclamos ante Aguas Bonaerenses y no tuvo respuestas en toda la jornada.

En 59 entre 132 y 133 de Los Hornos, todo el barrio se quedó sin una gota de agua, según contó Lidia Alonso, una de las usuarias afectadas por esta situación desde el domingo pasado.

En 20 y 70, los vecinos tuvieron que salir a comprar agua mineral para hacer las tareas esenciales, porque no tienen este servicio básico desde el fin de semana. María Puig recurrió al humor y dijo que “gracias a que el lunes llovió se pudieron llenar los baldes con agua de lluvia” y agregaron, la desesperación es total porque “los tanques quedaron vacío y así no se puede vivir. No podemos limpiar, lavar las cosas que usamos para la comida, ni bañarnos. Así no podemos salir a estudiar ni a trabajar. Aguas Bonaerenses hace oídos sordos a nuestros reclamos”.

En 93 entre 5 y 6, de Villa Elvira, Fabián Alvarez dijo que “toda la zona está sin agua y cuando te atienden en Aguas Bonaerenses no te dicen nada, no saben qué informarte. Me dieron dos números de reclamos, pero ninguna solución. Tenemos una persona adulta mayor en la familia y necesita el agua en forma urgente”.

Desde Aguas Bonaerenses indicaron que “se han registrado reclamos en dichas zonas, en el día de hoy -por ayer-, y personal de la empresa está recorriendo las zonas mencionadas para verificar la situación”.