Aseguran que las parejas tienen cada vez menos relaciones sexuales

Distintos estudios indican que, debido al ritmo de la vida moderna y las nuevas tecnologías, la frecuencia cae desde la década del ‘90

| Publicado en Edición Impresa

Por el cansancio después de todo un día de trabajo. O por las migrañas que a la noche no permiten tener un poco de relax. O por falta de tiempo. O por Netflix, el celu y las nuevas tecnologías que parecen ocuparlo todo. Sea por lo que sea, especialistas locales confirman lo que varios estudios alertan como un fenómeno a nivel global: las parejas tienen cada vez menos sexo. ¿De verdad?

“No es una impresión o una teoría aislada -confirma la socióloga platense Lucrecia Arceguet-: es una realidad que se constata y que se da tanto en nuestro país como en el resto del mundo. La frecuencia sexual hoy en día es menor a la de otras épocas”.

Lo que dice la especialista entra en sintonía con infinidad de estudios recientes que buscan analizar y poner en foco un fenómeno que, al decir de muchos, crece al calor de un capitalismo cada vez más tecnologizado y alienante.

“Si bien creemos que la tecnología vino a solucionarnos todo, tenemos que tener en cuenta que esa misma tecnología es lo que generó que nuestra vida actual sea más complicada”, opina Arceguet (ver aparte).

Miradas al margen, una investigación realizada recientemente en Londres por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical sobre más de 34 mil personas de distintas edades concluyó que las parejas están teniendo relaciones sexuales con menos frecuencia (esto no afecta tanto a las personas solteras y a los hombres menores de 25 años). Concretamente, se midieron los comportamientos sexuales en tres décadas distintas: 1991, 2001 y 2012.

“En un estudio vinculado, se utilizaron tres encuestas nacionales transversales para comparar la frecuencia sexual real y preferida de los adultos en Gran Bretaña entre 1991 y 2012. Su trabajo sigue a otros estudios en países desarrollados que muestran que las personas se han vuelto sexualmente menos activas en la última década”, dice el informe, que no revisa causas, pero observa que las parejas casadas o que vivían juntas tuvieron un poco más de sexo en 2001 que en 1991, pero menos en 2012 que en cualquiera de los años anteriores.

Ahora bien, tal vez aquí entre a tallar la pregunta del millón: ¿cuántas veces es suficiente y cuándo podemos decir que una pareja tiene poco sexo? Para quienes estudian el tema, no sólo cada persona es un mundo sino que cada pareja es completamente diferente, lo que hace que la respuesta entre en una perfecta subjetividad. Algunos considerarán que hacerlo una vez al mes es suficiente, otros lo harán una vez a la semana y para otros será completamente impensable hacerlo menos de tres veces por semana. Habrá parejas que pasen por rachas mucho más activas en las que las relaciones sexuales sean casi diarias y por otras rachas en las que, de buenas a primeras, tal vez pasen meses sin tocarse.

FENÓMENO GLOBAL

Como la tendencia es global, dicen quienes analizan el tema, no llama la atención entonces que en Estados Unidos se encuentren resultados similares. Según la encuesta General Social Survey, de hecho, el 2018 fue el año en el que los norteamericanos tuvieron menos sexo. El 23% de los adultos consultados aseguraron que no habían mantenido relaciones sexuales en 12 meses. Además, otro trabajo del año anterior publicado en Archives of Sexual Behavior encontró que los adultos estadounidenses tenían relaciones sexuales unas nueve veces menos por año a principios de la década de 2010 que a fines de la década de 1990.

“Son varios los factores que pueden explicar esta disminución en la frecuencia sexual”, apunta la psicóloga especializada en parejas Analía Testa, para quien “el ritmo de la vida moderna impone nuevos hábitos y hace inevitablemente que la sexualidad se resienta”.

Hilando más fino en la cuestión, Testa sugiere que la merma en la frecuencia sexual de las parejas establecidas “no es una cuestión exclusiva de matrimonios de gente adulta sino también en vínculos jóvenes. Parejas de treinta y pico que tienen dos o tres encuentros sexuales por mes”.

Tener sexo regularmente, se sabe, se relaciona a una serie de beneficios para la salud como la reducción del estrés, la mejora de la salud cardíaca y un mejor sueño. “Muchas mujeres que consultan por este tema creen que las demás personas tienen más relaciones sexuales y que ellas son una excepción”, dice Testa, quien agrega que “eso es parte de un mito porque esta es una tendencia que atraviesa a muchas parejas jóvenes actuales”.

La tecnología y el estrés de la vida moderna parecerían ser las razones principales de un tema que, como se dijo, sobrevuela a varias poblaciones del planeta. Para el sexólogo Simón Forrest, sin embargo, una de las razones por las que los jóvenes tienen menos relaciones sexuales “podría ser el hecho de que tienden a esperar más para formar parejas estables, cuando ya rondan los 30 años. Además debemos tener en cuenta aspectos demográficos del fenómeno: que muchos jóvenes sigan viviendo con sus familias y dependan financieramente de ellas, también es un factor que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar el tema”.

Otro aspecto del fenómeno es lo que el profesor Forrester llama la “pornograficación” de la sociedad, es decir un mayor acceso a contenido sexual en línea, algo que, según su visión, tiene un efecto negativo en las relaciones sexuales de las personas. “La pornografía podría haber provocado cierta ansiedad, preocupación por la objetivación de sus cuerpos y un aumento de las actitudes negativas hacia las mujeres”, dice, y concluye con una reflexión un tanto elemental: “una persona que pasa varias horas viendo pornografía tendrá menos tiempo para encuentros sexuales en la vida real”.