Delincuentes aprovecharon el feriado para saquear dos establecimientos educativos

Uno es la guardería comunitaria ubicada en 122 y 602. El otro, la secundaria que funciona en 52 entre 207 y 208

Ayer por la mañana, en la guardería comunitaria “23 De Mayo”, de Villa Alba, docentes y directivos llegaron a trabajar con las fuerzas renovadas luego del fin de semana largo. Debido a la incesante lluvia que cayó sobre la Región en los últimos días, esperaban encontrar algún tipo de inconveniente al ingresar en el establecimiento educativo de 122 y 602. Sin embargo, se hallaron frente a una situación mucho peor que una gotera.

En diálogo en EL DIA, Karina, Coordinadora del jardín, explicó cómo fue la escena que descubrieron al momento de ir a abrir las puertas del inmueble. “Entramos hoy (por el martes) a las 7.55 al jardín y nos encontramos con la reja ventana que está en el patio del medio arrancada por completo, y con todo el interior revuelto”, explicó. Además del desorden y los daños materiales que causaron los autores del hecho, lo más preocupante para los responsables del lugar fue la cantidad de elementos indispensables que se robaron.

Según detalló Karina a este medio, “nos sacaron la bomba de la cisterna, las ollas grandes que usamos para darles de comer a los nenes, dos equipos de DVD y tres ventiladores que nos habían donado”. También sustrajeron comida, leche y aceite.

En la guardería sospechan que los ladrones tienen que haber atacado “entre la tarde noche del domingo y el lunes, porque el domingo a la mañana una de las chicas que trabaja en el jardín entró y vio que estaba todo bien”, explicó la responsable. Los vecinos no vieron nada. “Yo estoy hace cuatro años y la verdad es que nunca había pasado una cosa así”, añadió. El “23 de mayo” pertenece a la fundación CREAR, y posee tres salas en el turno mañana (de 8 a 14). La institución le provee el desayuno y almuerzo a 53 alumnos y trabajan siete docentes. “Lo más urgente para recuperar es la bomba, es fundamental. Si no tenemos agua no podemos atender a los nenes”, indicó Karina. Pero también necesitan reponer los alimentos y utensilios de cocina sustraídos, más los DVDs que los utilizaban para enseñar. Los interesados en colaborar pueden comunicarse a los teléfonos (0221) 422-0637/483-0972.

Por otra parte, la comunidad educativa de la escuela secundaria Nº 91, que funciona en 52 entre 207 y 208, en Lisandro Olmos, sufrió un duro golpe cuando el personal directivo se encontró ayer a la mañana con todo el equipamiento revuelto, destrozos y un importante faltante de elementos escolares. “La verdad que estamos muy tristes por lo que pasó”, le comunicaron desde el colegio a este medio. “Se llevaron varias notebooks, celulares y mercadería que había en el comedor”, añadieron. Debido al robo, las autoridades escolares suspendieron las actividades.