Ante atrasos en los pagos, se resiente la atención por el plan Incluir Salud en las farmacias

La medida la tomó el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia. Aseguran que las autoridades del ex Profe se “excusan” sin dar soluciones

| Publicado en Edición Impresa

Desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia se denunció un “grave atraso” en los pagos del Programa Federal Incluir Salud (ex Profe), un programa nacional que está dirigido a titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas (PNC), que no cuenten con asistencia de servicios de salud tales como obras sociales y que voluntariamente se conviertan en afiliados al programa.

Por ese motivo, alertaron que la atención por ese programa se resentirá. “A partir de hoy (por ayer) se verá afectada la atención a los pacientes del Programa Federal Incluir Salud (ex Profe)”, advirtieron en un comunicado que lleva la firma de Claudia Slezack, vicepresidente del Colegio provincial.

“Las farmacias bonaerenses atendemos a los pacientes del Profe y le brindamos el mejor servicio cuando nos consultan o les dispensamos medicamentos”, dijeron en el comunicado. Y agregaron: “Sin embargo hace tres meses que el Estado (provincial o nacional) no realiza los pagos correspondientes a los medicamentos que ya fueron dispensados en diciembre de 2018 a sus beneficiarios y que pagamos con nuestros recursos a las droguerías que nos abastecen medicamentos para todos nuestros pacientes”.

Ante ese contexto, explicaron, “las autoridades del Profe amablemente se excusan por el atraso del pago con múltiples razones, ninguna de las cuales soluciona un problema que afectará a la población más vulnerable”.

“Nuestra obligación como agentes de salud es dar respuestas a las necesidades de nuestros pacientes. La obligación del Estado es cumplir con sus compromisos. Los atrasos en los pagos ponen en riesgo la atención a la comunidad”, concluyeron.

El programa está dirigido a personas que no tienen recursos: discapacitados, madres de familias numerosas, gente con problema de diabetes, hipertensión o esquizofrenia, entre otros.