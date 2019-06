Medicina: con fuerte polémica, avanzan cambios para cursar la práctica final

Se establecería un sistema de cupos y los alumnos podrían cursarla aunque adeuden un final. ¿Rendirán con pacientes simulados?

¿Los alumnos de la facultad de Ciencias Médicas rendirán la Práctica Final Obligatoria (PFO) entre pacientes “simulados”? ¿Para ingresar a ella se establecerá un sistema de cupos? ¿Podrán cursarla quienes adeuden un final? ¿La modificación del régimen va a contramano de lo que establece la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau)?

Entre polémicas y fantasmas del pasado reciente, el Consejo Directivo de Medicina volvió a sesionar ayer. Esta vez, el centro del debate giró en torno a los cambios aprobados -por mayoría de 10 a 5- a la PFO: por ejemplo, el establecimiento de “un cupo de ingreso para aquellos estudiantes que adeuden el examen final de una materia [no correlativa con las áreas que comprenden la PFO]”, el cual será determinado “acorde al número de inscriptos que no adeuden ningún examen final y al cupo de lugares disponibles para realizar la Práctica”. Pues, tendrán prioridad quienes cuenten con todas las materias aprobadas.

Mientras que el grueso de los claustros recibió la iniciativa con agrado -entre los estudiantes, incluso, había quienes abrigaban la esperanza de llegar a la PFO con más de un final sin aprobar-, los representantes por la mayoría de profesores se opusieron con firmeza: “La Coneau, por resolución 1314, solicita que al momento de dar la PFO los alumnos hayan aprobado todos los finales. No entiendo el cambio y no lo comparto, porque nos va a llevar a transitar por caminos innecesarios, por los que ya pasamos”, vaticinó la consejera docente Marisa Cobos. Se refería así al conflicto que estalló en 2010 cuando, a instancias de la Comisión de Evaluación, las autoridades de Medicina fijaron como exigencia de ingreso a la PFO no adeudar ningún final: entonces, se inició un espinoso proceso que incluyó tomas estudiantiles de la facultad, presentaciones judiciales y medidas cautelares para poder egresar.

“La resolución de la Coneau es taxativa al prohibir cursar la práctica final adeudando materias. Me cuesta creer que podamos pasar la prueba de acreditación”, fustigó la consejera por los profesores, Isabel Suárez.

¿Cómo será la adjudicación de los cupos? De acuerdo a la resolución aprobada, ya no a través de promedios, sino “por orden alfabético de la lista de inscriptos, comenzando cada ciclo -serán cinco, cada dos meses- con una letra sorteada en la Secretaría Docente”. La prioridad la tendrán los estudiantes que cuenten con todas las materias aprobadas; quienes adeuden asignaturas adjudicarán a través del mismo sistema “hasta cubrir el cupo previamente establecido”. Esto es, los 340 lugares disponibles en los ámbitos de formación.

“Esto es de una precariedad extrema. Tenemos unos cuatro mil alumnos en el ingreso y solo 340 lugares para la práctica final”, protesto Suárez.

“¿Qué va a pasar cuando aumente la cantidad de alumnos que llegan a la etapa final y no haya lugares disponibles? ¿Tenemos docentes exclusivos dedicados a la PFO?”, quiso saber Cobos.

Desde el Decanato de Medicina, en tanto, se explicó que al hablar de cupos se refiere a “plazas disponibles” y que “su número irá variando. Acá no se trata de establecer un límite”. Asimismo, se agregó que se dispone de 32 ayudantes diplomados para la PFO, de los cuales 11 fueron nombrados en forma exclusiva.

Otro punto de la resolución modificada disparó la sirena entre la mayoría de los profesores. Es la que tiene que ver con “la incorporación del Hospital de Simulación como escenario formativo para complementar la adquisición de competencias y realizar el examen final integrador”.

“Como hay más alumnos que sedes, y como, al permitirles rendir adeudando finales, son más los que se van a anotar, pretenden que los futuros médicos se reciban aprobando en un espacio de simulación”, criticó uno de los profesores. Cerca de él, Cobos destacó el aporte del Hospital de Simulación, “pero como complemento”. Pues, dijo, “nunca podemos evaluar por medio de simuladores. Un médico se mueve entre personas y pacientes; los estudiantes que formamos deben salir preparados para esa realidad”.

Precisamente, las modificaciones resueltas ayer también alcanzan a la forma de evaluación de la PFO: ya no consistiría en un examen por módulo, sino en una prueba final integradora.

Cruces en el cierre

La sesión declinaba cuando la consejera por los profesores, Isabel Suárez, dejó caer dos preguntas, expresamente dirigidas al decano de Medicina, Juan Basualdo Farjat. La primera, referente al reemplazo de la ex decana y ex titular de la cátedra de Histología -troncal del primer año-, Ana Lía Errecalde, recientemente jubilada. “¿Ya se designó a su reemplazante?”, quiso saber Suárez. Sin mayores precisiones, Basualdo admitió que “no hay novedades”, y justificó: “Se debe cumplir con un circuito burocrático”.

Más polémica, la segunda cuestión apuntó a la reciente disolución de la Escuela de Recursos Humanos del Equipo de Salud (Eurhes). “El director de la Eurhes -comenzó Suárez- me dijo que no fue invitado a discutir este tema en el Consejo”.

“Acá tengo la grabación del director de la Eurhes -opuso Basualdo, blandiendo su celular-, donde dice que no puede asistir por compromisos personales. Fue invitado. ¿Quiere escucharlo?”, desafió entre risas, con el teléfono en silencio. “Las versiones son contradictorias”, cerró Suárez.

