Trump negó haber violado a una mujer: “No es mi tipo”

| Publicado en Edición Impresa

WASHINGTON

El presidente de EE UU, Donald Trump, negó ayer las acusaciones de una columnista que dice haber sido agredida sexualmente por el magnate en 1990, en un probador de una tienda en Nueva York. “Ella no es mi tipo”, dijo el mandatario. Trump hizo ese comentario en una entrevista con el portal de periodismo político The Hill, refiriéndose a las acusaciones de E. Jean Carroll, quien dice en su nuevo libro que la presunta violación ocurrió a mediados de los años 90. “Lo diré con gran respeto: Número uno, ella no es mi tipo. Número dos, nunca sucedió. ¿De acuerdo?”, dijo Trump. (AFP)