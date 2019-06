Atacó a la novia, se sacó las esposas y tiene tobillera

| Publicado en Edición Impresa

Un posteo en Instagram viralizó un nuevo caso de violencia de género, que tiene como víctimas a Camila Serra, una modelo de 22 años, y Esteban Mallorca Tebaldi, un empresario de 32 que permanece detenido en su departamento de Puerto Madero, monitoreado por una tobillera electrónica.

“Preparate, hija de puta. Tocá la puerta y te mato. Hija de puta. ¿Te cogés a un flaco a la semana de dejarme a mí? ¿Sabés cuál es mi único objetivo? Arruinarte la vida. Por donde pueda te hago mierda”, se escucha en el audio que Serra subió el martes a su cuenta para denunciar que su ex novio la había golpeado e intentado estrangular.

Ahora se sabe que Mallorca Tebaldi fue detenido el sábado en su casa, en Juana Manso al 600, después de que personal de seguridad del edificio donde vive le avisó a la Prefectura que había “una pareja en el hall que tenía una fuerte discusión”.

Cuando los prefectos intentaron detenerlo, el empresario se resistió e intentó golpear a los agentes. Es más, en un video que se viralizó ayer se lo ve, exaltadísimo, quitarse las esposas de un golpe. Fue trasladado a una clínica con “traumatismo facial y crisis de angustia”, indicaron las fuentes. Lo acusan de “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”. Camila contó que decidió registrar una violenta discusión que el último fin de semana tuvo con su ex en su auto luego de haberse ido a los gritos del cumpleaños de una amiga porque, supuestamente, “el novio de otra la había mirado”.

En el audio grabado a escondidas, Mallorca Tebaldi la acusa de “hacerle caritas” al chico y de “faltarle el respeto” mientras golpea objetos, la insulta y la amenaza. “Decí y hacé lo que quieras. Esta es la última vez que yo a vos te miro a los ojos”, le dice Camila sobre el final de la discusión, en medio de un llanto desconsolado.

En su denuncia, en la que incluyó imágenes de su cuerpo lastimado, la modelo dijo haber salido viva “de casualidad porque él se resbaló” mientras la sujetaba del cuello y así pudo escaparse. Además, Camila denunció que recibió amenazas de un amigo de Mallorca Tebaldi. “Me dicen que no denuncie”, que “me iba a tener que ir del país o si no me iban a matar”, agregó la joven. Con temor, Camila insistió en que si le pasa algo los responsables serán su ex novio o su amigo: “Yo no me voy a matar, no me voy a suicidar ni voy a tener un accidente”, enfatizó.

Mallorca Tebaldi ya había sido denunciado en la Justicia de la Ciudad por ejercer violencia física y psicológica contra al menos dos ex parejas en reiteradas ocasiones.