Otra vez Dady encendió la mecha de la polémica: "Le tenemos respeto al oficio del chorro"

El actor, identificado con el kirchnerismo, hizo fuertes declaraciones al ser consultado por una frase del dirigente social Juan Grabois que hizo en 2001

Dady Brieva volvió a encender la polémica con una frase que generó revuelo. El actor dijo que "nosotros le tenemos respeto al oficio de chorro", en el marco de una pregunta que le hizo el conductor Mariano Iúdica al recordar la frase de Juan Grabois. Es que en 2001, el dirigente social había expresado que "si hubiera tenido que juntar cartones, hubiera salido a chorear de caño" y acotó que la frase vino de una persona de "clase alta, a lo que que el Midachi dijo: "A lo mejor por eso no le tiene tanto respeto como le tenemos nosotros al oficio del chorro. "Hay que tener un oficio, hay que tener know how para eso, no es para cualquiera".

"Creo que está siendo sincero con una época que fue muy jodida y no dejaba alternativa al tipo", le respondió a un periodista del panel del programa que se emite por América TV cuando le retrucó si con esa frase no estaba reivindicando el delito.

Es por ello que varios fueron los que salieron a criticar al actor que levanta la bandera del kirchnerismo. Asimismo dijo que ya no opinará sobre política, luego de que algunos dirigentes K lo hayan cuestionado por sus dichos. Al respecto manifestó que ya no dirá lo que piensa porque es "un cuadro orgánico", aunque aclaró que "desde hace cuatro años que vengo tirándome arriba de la granada cuando no había ninguna voz. No soy una canilla que se abre y que se cierra".

Y fue más allá: "Uno no se tiene que disfrazar de lo que no es para tener votos, se tiene que reafirmar la esencia de uno y aguantar los trapos". En la misma línea manifestó: "Me gustaría que realmente nos mostremos como somos, porque creo que estamos del lado bueno de la historia, creo que el peronismo es estar del lado de los buenos, y me tengo que mostrar tal cual soy"