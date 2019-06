Se dijeron de todo: el picante cruce entre Menotti y Ruggeri por la Selección Argentina

“De vez en cuando es bueno agarrar un libro. Para ser cómico hay que prepararse”, disparó el manager. “Yo por ahí no leí tantos libros, pero te miro a la cara y te digo las cosas cómo son”, le respondió el exdefensor

César Luis Menotti y Oscar Ruggeri tuvieron una fuerte pelea, con cruces de declaraciones en los medios. ¿La razon? La ausencia del "Flaco", Director de Selecciones Nacionales, en la Copa América.

"Menotti debe renunciar", dijo en forma contundente el ex defensor central de River, Boca y el Real Madrid.

"Menotti, dejá de versear, sos un vago", agregó "el Cabezón" en Fox Sports.

Al mismo tiempo que Ruggeri decía esto, en TyC Sports hablaba Menotti, que al ser informado de esos dichos retrucó: "No me interesa Ruggeri, estuvo 10 años comiendo asados en el predio. Ruggeri es un periodista, hoy no tiene ningún peso que no sea ese".