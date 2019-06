En una jornada volátil, el dólar cerró en $ 43,70

El dólar para la venta al público cayó un centavo y cerró a $43,70 en el Banco Nación, en tanto en el segmento mayorista la divisa norteamericana retrocedió tres centavos y finalizó a $42,70, en una jornada volátil y de bajo volumen operado.



Analistas resaltaron el bajo volumen registrado en la rueda de hoy y que la cotización del tipo de cambio alternó subas y bajas.



Con máximos de $43,05 anotados en el arranque y mínimos en $ 42,66 registrados, dieron cuenta de la volatilidad que tuvo el dólar en el mercado mayorista.



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 643 millones, mientras que en futuros MAE se hicieron US$ 90 millones.



En lo monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una baja de tasas de las Leliq de un punto básico, al finalizar en 62,595% promedio y se acercó un poco más al piso de 62,5% que fijó el Comité de Política Monetaria del BCRA para junio.



A partir de esta operatoria, adjudicó $ 218.870 millones y se generó una contracción de liquidez de $ 1.182 millones.



Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma explicó que hoy la tasa terminó estable "dado el piso activo" y agregó que hubo una pequeña expansión marginal.



En cuanto a lo cambiario, detalló que que si bien el dólar cerró una con pequeña baja, "eso no refleja la volatilidad intradiria que se vio hoy".



En la misma línea, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que la rueda se caracterizó por tener "alta volatilidad y cambios continuos de tendencia", en la que la divisa norteamericana volvió a ceder posiciones, con bajo volumen de negocios respecto del promedio del mes.



"Los precios alternaron subas y bajas en forma continua, con cambios de tendencia que impidieron visualizar un recorrido homogéneo y con un final que ubicó al dólar con mínima baja respecto del cierre de ayer", finalizó Quintana.



Por otro lado, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios destacó la caída del volumen operado a esta altura del mes, ya que "la exportación cerealera hoy vendió sólo unos US$ 100 millones, contra los US$ 146 millones diario de los tres días anteriores, haciendo retroceder el tipo de cambio”, indicó.



En el mercado de dinero entre bancos continúa en 61,5%.



En swaps cambiarios se pactaron US$ 193 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el próximo lunes.



En el mercado de futuros de Rosario, se operaron US$ 2.254 millones, 6% menos que ayer.