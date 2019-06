Difunden escucha clave de Lázaro Báez y más de la supuesta “operación puf”

En un diálogo telefónico, el empresario santacruceño da a entender a una mujer que fue testaferro del ex presidente Néstor Kirchner

| Publicado en Edición Impresa

La ex presidenta hoy pidió permiso para no ir al juicio en su contra por presunta corrupción/archivo

Otra noche de domingo con audios en los dos principales programas políticos de TV. Primero se conocieron nuevas escuchas sobre la supuesta “operación puff” para sacar del medio al fiscal Carlos Stornelli, que investiga en la causa de los “cuadernos de los sobornos”. Fue “La Cornisa” que conduce Luis Majul y quien aseguró que Cristina Kirchner estaba “al tanto de todo” porque en uno de los audios se la mencionaría como la “abuela”.

Más tarde, en Periodismo para Todos, Jorge Lanata difundió la escucha telefónica en la cual el empresario Lázaro Báez le dice a una interlocutora que “todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara”, refiriéndose al ex presidente Néstor Kirchner.

La semana pasada, Báez dijo que el intercambio que había difundido un programa de TN “nunca existió”.

“Sería una falta de respeto a mi amigo porque es no conocerlo”, dijo en un contacto que mantuvo desde la cárcel con el canal C5N.

Los audios que pasó Majul, involucran a Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio de Vido, al cuñado del ex ministro de Planificación el “Mono” Minicelli y al ex ministro de Transporte durante la tragedia ferroviaria de Once Juan Pablo Schiavi.

En charla telefónica con Schiavi, Baratta le plantea el apartamiento de Stornelli luego de conocida la causa D’Alessio en el juzgado de Dolores: “Empezá a hablarlo con Beraldi, y con Rusconi y con los que ya conocés. Me parece que tenés que hacerlo urgente. No puede seguir al frente de la causa un tipo al cual se lo encontró recibiendo guita. Y que te extorsionó a vos, que lo extorsionó a Silvestroni...”.

La primera escucha difundida fue entre Baratta y Carlos Zelkovicz, otro ex funcionario K, quien “le expresa a Baratta que Valdés (el ex embajador en el Vaticano) le dijo que Cristina Kirchner temía que se arrepintiera”. Y en otro audio, el ex mano derecha de De Vido le plantea a Minicelli la preocupación por el arrepentimiento del contador de los Kirchner Víctor Manzanares, a quien califica de “árbol podrido”.

Sigue el juicio pero sin Cristina

Mientras, el juicio por delitos con la obra pública en Santa Cruz tendrá hoy su tercera audiencia, pero sin la asistencia de la ex mandataria y actual senadora, que informó el viernes al Tribunal Oral que la juzga que no puede asistir a la audiencia porque tiene labor parlamentaria en la Cámara alta.

Cristina Fernández presentó el viernes un escrito ante Tribunal Oral Federal 2, a través de su defensor, Carlos Beraldi, quien informó que la senadora había sido “citada por el presidente del Bloque del Frente para la Victoria -Partido Justicialista, senador Marcelo Fuentes” a una reunión, esta mañana, a las 10.30.

En ese mismo horario, está convocada la tercera audiencia del proceso en la que se la juzga como supuesta jefa de una asociación ilícita que direccionó y cometió irregularidades con la obra pública nacional en Santa Cruz, durante el kirchnerismo.

El Tribunal había autorizado a la ex presidenta a ausentarse del debate siempre y cuando tuviera actividad parlamentaria superpuesta.

La actual precandidata a vicepresidenta concurrió el lunes último a la segunda audiencia, en la que se continuó con la lectura del requerimiento fiscal de acusación.

La senadora fue citada, se explicó en el escrito al que accedió Télam, “junto con otros legisladores” a asistir a una reunión convocada por el senador K Marcelo Fuentes que “se llevará a cabo en el ámbito del Honorable Senado de la Nación ese mismo día a partir de las 10.30”.