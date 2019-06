Comienza la puja por las listas de concejales en el oficialismo platense

No hay reuniones oficiales pero abundan las privadas. La UCR pedirá dos ediles y en el PRO reina el hermetismo por los nombres

| Publicado en Edición Impresa

Por: Laura Romoli



lromoli@eldia.com

A tres semanas del cierre oficial de listas para las próximas PASO, en el oficialismo la puja por los lugares que integrarán la nómina de candidatos a concejales ya comenzó. Mientras en el PRO agitan las aguas los que quieren ser -o renovar-, en la UCR hablan de pedir la representación de dos bancas del Concejo. Mientras tanto, el nombre del edil que encabece la boleta de Garro se mantiene bajo siete llaves.

Como en cada frente, la alianza Cambiemos platense se dirige a la discusión sobre los espacios de representación de cada sector que la compone, y primerea en este incipiente debate porque, a diferencia de la oposición, cuenta, al menos, con la certeza de saber que en la Ciudad Julio Garro irá por la reelección con una sola lista.

Cambiemos pone en juego en La Plata cinco bancas de concejales, de un bloque de once ediles, que apunta a mantener. Como se sabe, el cálculo para la elección de ediles en La Plata es del 8.33 por ciento de los votos para cada banca, por lo que la cantidad de concejales electos dependerá del número final de votos que obtenga el oficialismo en las generales de octubre.

Como es natural, esa nómina será armada por el Intendente en negociación con las vertientes internas del PRO, la UCR y la Coalición Cívica. El primer nombre de la lista de concejales, figura que porta el cargo de “intendente interino” en caso de ausencia del jefe comunal, surgirá del riñón de Garro y hoy es todavía una incógnita.

Las especulaciones sugieren la posibilidad de que ese lugar sea ocupado por el secretario de Gobierno, Nelson Marino, aunque también circula con fuerza el nombre del titular de Justicia y Seguridad, Darío Ganduglia, un hombre de estrecha confianza del Intendente. También se especuló con la posibilidad de que ese lugar sea para el secretario de Espacios Públicos, Marcelo Leguizamón, aunque el rumor perdió fuerza rápidamente. Más aventurados, otros sostienenque ungir a una mujer en la cabeza de lista sería lo acertado y se animan a mencionar a Carolina Piparo, quien aún tiene dos años de mandato como diputada provincial.

Mientras se espera que esa decisión se divulgue “a último momento”, el resto de la lista oficialista para integrar las bancas del Concejo tiene también los casilleros en blanco y sus propios tironeos.

En línea con la ley de paridad de género que indica que las nóminas de candidatos se conforman intercalando una mujer y un varón, el género del primero será determinante para varias cuestiones a las que supedita. Es que la UCR aspira a renovar dos bancas, las que hoy ocupan el presidente del bloque de Cambiemos, Claudio Frangul, y el concejal Guillermo Ronga, sin conocer aún qué orden podría corresponderles.

El macrista Julio Irurueta, presidente de la comisión de Hacienda, también suena como uno de los aspirantes a renovar su banca, esto sin perjuicio de que ocupe un lugar en el próximo gabinete del Ejecutivo.

Al igual que el edil del PRO, que ya coloca gigantografías con su imagen en el camino Centenario, la delegada de Villa Elisa, Virginia Pérez Catáneo, de línea directa con Marino, también vino colocando pasacalles en distintas partes de la Ciudad.

El presidente del deliberativo, Fernando Ponce, actual jefe de campaña de Garro, también pediría un candidato a concejal y se escucha que los destinatarios de esa representación podrían ser Romina Cayón, Agustín Scotti o Victoria Teruggi, todos con cargos actuales en el Concejo y el Ejecutivo.

Otra duda cuyo desenlace se dejará para las próximas semanas se vincula con lo que pida la Coalición Cívica, que hoy tiene una concejal, Raquel Krakover, que vence su mandato en diciembre.

Garro aún no convocó a una reunión formal de la mesa de Cambiemos local, del estilo de las llevadas a cabo en el club San Luis durante los dos primeros años de gobierno. Sin embargo, que no haya fotos que muestren juntos aún a los representantes de cada pata de la alianza gobernante no significa que en privado no hayan comenzado los contactos que expresen cada reivindicación de los sectores.

La otra negociación del oficialismo que también concierne a La Plata es la de la lista de senadores provinciales por la octava sección, una nómina que escribirá la gobernadora, María Eugenia Vidal, con su propia lapicera. Allí se debaten por la renovación de sus bancas Juan Pablo Allan y Gabriel Monzó, mientras que el nombre de Pilar Ayllon podría ser reemplazado a pedido de Garro por el de la actual titular del Concejo, Ileana Cid.

El oficialismo pondrá en juego en esta elección cinco bancas del Concejo Deliberante

Varios dirigentes oficialistas ya expresan sus aspiraciones en la vía pública