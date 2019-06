Honrar los ideales de Moreno en la era digital, el desafío del periodismo siglo XXI

Se cumplen hoy 209 años de la fundación de la Gazeta de Buenos Ayres, el periódico que vio la luz junto con la Revolución de Mayo

| Publicado en Edición Impresa

como cada año, el martes, en el círculo de periodistas provincial, se hizo el tradicional brindis /c. santoro

“El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal”.

Lo escribió Mariano Moreno en el primer número de la Gazeta de Buenos Ayres, que vio la luz el 7 de junio de 1810, hace exactamente 209 años. Los padres de la Nación, como se ve, no ponían la vara alta, sino altísima. Bien que hacían. Y aunque con el paso de los años sus ideales fueron pisoteados más de una vez, mantenerlos en pie es deber ciudadano. Como deber de todos y cada uno de los periodistas es conservar el espíritu de Moreno cuando fundó la Gazeta: que el pueblo supiese qué hacen sus representantes.

El abogado, uno de los principales ideólogos de la Revolución de Mayo, sentó las bases de un oficio maravilloso. Pero a menudo muy maltratado. Volver a las fuentes en plena y brutal transformación de los caminos y las formas de la comunicación es un objetivo central para recuperar el prestigio del buen periodismo. Y son muchos los que se esfuerzan día a día en mantenerse en ese camino.

Miguel Franjul, periodista y escritor dominicano que por años fue corresponsal de la agencia Reuters y de reconocidas revistas internacionales, se refirió días atrás a uno de los principales retos que enfrenta el periodismo hoy: “Lidiar contra las noticias falsas”.

“(A los medios tradicionales) la utilización de herramientas tecnológicas que ayudan a descubrir vídeos trucados o información falsa les permite robustecer uno de los valores medulares del periodismo profesional, es decir, la credibilidad y confiabilidad de sus contenidos”, subrayó.

El valor de la trayectoria

En ese contexto, el escritor enfatizó que “por eso mismo no debe resultar extraño que los periódicos más emblemáticos de la era predigital, que ya asumieron el proceso de la reconversión, sean los que más suscriptores digitales han captado, en un momento en que muchos pensaban que les había llegado la hora de la extinción”.

“Con tecnologías y otros recursos, las ediciones digitales de los diarios impresos llegan a más gente en el mercado que antes, porque ofrecen un contenido de calidad y con profundidad, adaptado a las necesidades de los nuevos usuarios”, puntualizó.

Y reflexionó que “el ejercicio de un periodismo de calidad en plataformas digitales es el camino inevitable al que conduce la reinvención de los diarios impresos, que han descubierto en las redes un nutritivo campo de mayores audiencias”.

“La apuesta por la profundidad, antítesis de la superficialidad que caracteriza al grueso de las notas que se difunden en los medios digitales, le ha enseñado a los diarios tradicionales que el éxito que está alcanzando este modelo debe llegar ya a sus ediciones digitales”, postuló.

La pasión de narrar el día a día

Lo que la tecnología no podrá reemplazar jamás es “ese periodismo diario, periodismo de calle, periodismo del que es imposible desengancharse”, como sostuvo el periodista vasco Javier Ortiz. Nacido en San Sebastián en 1948 (y fallecido en Madrid en 2009), Ortiz dedicó gran parte de su vida a “escribir por la libertad” bajo la dictadura franquista, incluso durante su exilio en Francia entre 1970 y 1975.

Pluma del diario El Mundo de España -entre decenas de medios- expresó en sus últimos días: “Llevo dedicado a la escritura, como ocupación principal, desde los dieciocho años. He trabajado en todas las variables de periodismo escrito que existen, desde el fanzine (publicación temática hecha con pocos medios y de tirada reducida) hasta la revista de lujo. Pues bien, no he encontrado nunca un campo profesional que pueda compararse al periodismo diario”.

Hoy en día, el periodismo narrativo debe conjugarse con la historia cotidiana, la calidad y confiabilidad, para que la inmediatez y la falsa noticia que están a la orden del día en redes sociales (mal usadas) y en decenas de portales (muy poco o nada serios) lastimen a uno de los más bellos oficios.

Lo dijo Mariano Moreno un 7 de junio, pero hace 209 años: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración (reprobación) con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal”. Nacía la Gazeta de Buenos Ayres.

El Día del Periodista en nuestro país fue establecido en 1938 por el 1º Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, precisamente en recuerdo de la Gazeta, que se imprimió hasta 1821.

“La Revolución de Mayo había comenzado. El primer gobierno patrio estaba constituido. Pero la confusión del momento, el ida y vuelta de rumores, las conspiraciones realistas, advirtieron de inmediato al grupo patriota de la necesidad de contar con un órgano oficial de prensa. Algunas hojas, al menos, que dieran a conocer a la población las motivaciones, intenciones y objetivos de los cambios que se iban sucediendo”, describió al primer medio de comunicación patrio el historiador Felipe Pigna.

Escribieron en la Gazeta Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Pedro Agrelo y Bernardo de Monteagudo, entre otros.

El diario denunció el carácter del imperio español y su conducta hacia las colonias.

“La fuerza y la violencia son la única base de la conquista, que agregó estas regiones al trono español. Conquista que, en trescientos años, no ha podido borrar de la memoria de los hombres las atrocidades y horrores con que fue ejecutada, y que no habiéndose ratificado jamás por el consentimiento libre y unánime de estos pueblos, no ha añadido en su abono título alguno al primitivo de la fuerza y la violencia que la produjeron”. Algunos criollos confiaban todavía en llegar a algún tipo de negociación con España. Para Mariano Moreno se había iniciado un camino sin retorno.