Frotó la lámpara

Messi se enchufó en dos minutos y liquidó un aburrido partido. Dos goles en dos minutos y se fue a descansar. En el complemento aumentaron Lautaro Martínez (2) y Pereira. La Selección se va mañana a Brasil, en ganador

Y una noche en San Juan volvieron los goles de Lionel Messi. Los goles para encender otra vez (y van) el sueño en la Selección, que derrotó 5-1 a Nicaragua en el partido despedida del país antes del viaje a Brasil para la disputa de la Copa América.

¿El rendimiento invita a soñar en positivo? No, porque el rival fue de lo más flojo que había en el mercado. Y porque aun así Argentina no pudo, con sus mejores jugadores, arrinconarlo. Mejor dicho, no quiso hacerlo sino que prefirió jugar con el freno de mano. El equipo tiene muchísimo potencial y sin lugar a dudas es candidato a llegar a las fases finales de la Copa América. Siempre tiene la obligación de hacerlo. Pero con mesura, porque las últimas experiencia no fueron para nada buenas.

En el primer tiempo el equipo se paró con un claro 4-2-3-1, con Rodríguez y Paredes como volantes centrales, detrás del tridente Lo Celso-Messi-Suárez. El único punta fue Sergio Agüero.

El equipo no tuvo intensidad y más bien pareció que fue estudiando la situación para no correr peligro. Algunas puntadas de Matías Suárez por la izquierda y la movilidad de Giovani Lo Celso por derecha fue lo mejor en esos primeros 45 minutos.

Defensivamente Juan Foyth estuvo rápido en cada cruce y por eso Nicaragua apenas pudo ensayar un remate desde afuera del área para que la TV pudiese mostrar a Franco Armani en el arco.

La monotonía del partido se terminó en dos minutos. Fueron dos jugadas de Lionel Messi para los flashes, los aplausos y el final del partido. Primero encaró de derecha al centro, como en Barcelona, para ensayar un remate débil que se filtró por debajo del arquero centroamericano.

Un minuto después, también por la derecha, llegó Sergio Agüero, que probó con un fuerte disparo, casi sin ángulo. Pero Justo Lorente no tuvo mejor idea que dar rebote para el centro del área, justo en donde estaba la Pulga, que se estiró para establecer el 2-0, resultado parcial que indudablemente le empezó a bajar la persiana al juego amistoso.

Cambios y más goles

Si el primer tiempo ya había sido aburrido, el complemento lo fue mucho más aun, porque el partido estaba totalmente liquidado y encima Lionel Scaloni decidió meter mano en el once titular. Por ejemplo, Messi se fue directamente al banco de los suplentes. Algunos hinchas sanjuaninos optaron por irse también.

Con los cambios Argentina siguió jugando de la misma manera, superando a su rival casi por inercia y por la abrumadora superioridad individual. Tuvo la pelota, la manejó a su antojo y cuando tuvo ganar le llevó peligro a un rival por demás limitado pero entusiasta.

El tercer gol llegó a los 16 minutos, por intermedio de Lautaro Martínez, que se empecinó en rematar al arco luego de recuperar una pelota tras un tiro de esquina.

Y 15 minutos después llegó el cuarto, casi en uno de los pocos tiros al arco en ese segundo tiempo. Córner desde la derecha, Funes Mori bajó la pelota y el ex Racing metió su doblete, el cuarto de la Selección.

Poco de todo en los minutos finales. Primero gol de Roberto Pereira, que empujó la pelota casi debajo del arco. Y en el descuento el gol de Nicaragua, de penal, en lo que fue su único remate al arco formal en los 90 minutos. Tonto penal de Otamendi.

Argentina se fue moviendo de a poco para llegar al final del partido, un verdadero entrenamiento. No hubo en toda la noche la sensación de partido. Ganó Argentina y ni se discute. Ojalá sea el puntapié de algo importante. Se verá dentro de una semana.