Problemas con el agua en Parque Castelli y Los Hornos

Un corte del servicio de agua le jugó una mala pasada a los vecinos de un sector de Los Hornos y el barrio del Parque Castelli. En algunos casos hay faltante total del servicio, en otros baja presión que no permite cargar los tanques.

“Vivo en 133 y 64 y desde hace tres días no tenemos agua. Según Aguas Bonaerenses, el problema fue eléctrico y Edelap está trabajando para solucionarlo. Para cerciorarme que fuera cierto, llamé a Edelap y me dijeron que no tienen registros de este problema que involucra a ABSA”, dijo una usuaria que viene padeciendo este corte del mismo modo que las demás familias de ese vecindario de Los Hornos. “La situación en mi casa es complicada”, dijo.

Valeria, a su vez, expresó que desde 131 y 67 que “estamos sin agua desde el jueves y la respuesta de ABSA fue: ‘se encuentra fuera de servicio el pozo de 70 y 131 y el rebombeo de 131 y 67 a causa de un problema eléctrico. Por ende puede haber poco o nada de agua. Estamos trabajando junto a la empresa Edelap para solucionar el problema”.

Marcela, una damnificada de 31 y 64, aseguró que “hoy se cumplen 3 días desde que los vecinos de varias cuadras alrededor estamos sin agua”. Y agregó que “canalizamos los reclamos en las áreas pertinentes de Absa. Necesitamos que la empresa se ponga a laburar, que se ponga manos a la obra. Dicen que es por un problema eléctrico que tienen que solucionar con Edelap”. En 132 entre 70 y 72 también padecían un cuadro similar desde el viernes pasado.