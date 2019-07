Se replican frazadazos y piquetes estudiantiles por la falta de calefacción

Alumnos del ex Comercial San Martín y del Normal 2 se movilizaban por el frío en las aulas. En la Media 12 de Gonnet, en tanto, afirman que ya perdieron varios días de clases por la falta de luz

La falta de calefacción en los establecimientos escolares de la Ciudad, un problema que comenzó a visibilizarse a partir de la llegada de las bajas temperaturas, motivó numerosas manifestaciones estudiantiles que se reflejaron con los denominados frazadazos, una medida que fue multiplicándose con el correr de los días.

En la jornada de hoy quienes salieron a reflejar esta falencia edilicia fueron los alumnos de la secundaria media 31 (ex Comercial San Martín), en 46 entre 2 y 3, donde denunciaron que deben soportar las bajas temperaturas con las estufas apagadas a raíz de las fallas en las conexiones de gas.

A partir de estos desperfectos, alistaron una serie de problemas derivados como filtraciones de gas, olores dentro de las aulas y el riesgo al que están expuestos por estos inconvenientes que presenta la red interna de gas.

Elisa Bernardi, presidenta del centro de estudiantes del ex Comercial San Martín, contó que "estamos reclamando infraestructura, las estufas están rotas, nos dicen que van a arreglar las estufas que no dan más, no tienen mechero".

"Las que andan tienen pérdida de monóxido. En nuestro curso explotó una", subrayó una estudiante que se mostró preocupada por el funcionamiento de estos artefactos. "Los profesores nos dicen que concurramos abrigados", agregó. Asimismo, el cuadro se agrava debido a la "rotura de ventanas y puertas que no tienen picaporte, por donde entre mucho frío".

Otro punto de movilización era el Normal 2, en diagonal 78 entre 4 y 5, donde los alumnos se convocaron desde las 7 para pedir mejoras de infraestructura y calefacción. En la puerta del edificio educativo se realizó un desayuno solidario, frazadazo y diversas actividades de difusión apuntadas a visibilizar ante la comunidad sobre las pésimas condiciones de cursada, según se informó.

Sin luz en la Media 12

"Tenemos una secundaria que está abandonada por el Estado. Edelap, aparecé!", versa una pancarta colgada en el acceso de la Media 12 de Gonnet, para dar cuenta de la falta de energía en esa escuela, motivo por el cual los chicos y docentes arrastran varios días sin entrar a las aulas.

Alrededor de este reclamo, desde la comunidad educativa expresaron que "los chicos están preocupados porque ya perdieron un montón de días de clases".