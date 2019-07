Un nene con autismo reveló a través de un dibujo que lo abusó un compañero

El hecho habría ocurrido en un colegio de La Matanza y la denuncia policial quedó asentada. La madre de la víctima dice que la escuela no tomó ninguna medida

Un nene de 9 años con autismo reveló, mediante un dibujo, que era abusado sexualmente por su compañero de colegio, quien lo sometía dentro de un baño durante los recreos. Crónica publicó este jueves el caso que habría ocurrido en un colegio especial de La Matanza.

Según se conoció, el nene le dijo a su mamá que estaba "guardando un secreto" y cuando ella le preguntó qué le ocurría, él detalló los hechos. "Un compañero del colegio me pone el pito en la cola. Lo hizo muchas veces. Esto pasa en el baño del colegio. Me agarra con fuerza y no me deja salir", expresó el menor.

La madre llevó inmediatamente a su hijo al hospital, donde fue revisado por los médicos y hasta realizó dibujo para mostrar cómo era sometido.

Por otro lado, realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de San Justo y avisó de la situación a las autoridades del colegio, que por el momento no tomaron cartas en el asunto.

"Nadie le brindó atención especial psicológica a mi hijo tras lo sucedido. El chico acusado no recibió ninguna sanción y sigue asistiendo al colegio como siempre. En tanto, mi hijo se está perdiendo horas de clases", lamentó la mujer.

Y señaló: "Desde hace unos meses, detectamos que mi hijo se comportaba de una manera extraña. Incluso desde el colegio nos notificaron que advirtieron conductas agresivas en él. Sin embargo, creí que estaba alterado por su medicación. Nunca me imaginé que estaba pasando por un situación así".